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एकनाथ शिंदेंचा दरे गावात तळ, शरद पवारही आज साताऱ्यात; सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत मोठ्या घडामोडी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनंतर आता शरद पवार सातारा दौऱ्यावर असल्याने सांगली-सातारा विधान परिषद मतदार संघात मोठ्या घडामोडी होण्याचे संकेत आहेत.

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फाईल फोटो - ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 6:46 AM IST

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सातारा - सांगली-सातारा मतदार संघात महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये हाय व्होल्टेज लढत असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार शनिवारी सातारा दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे मोठ्या राजकीय घडामोडी घडणार असल्याची चर्चा आहे. सातारा झेडपीतील सत्ता स्थापनेवेळी झालेल्या राड्यामुळे नाराज असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर शरद पवार कोणता डाव टाकतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

भाजपासमोर महायुतीतून आव्हान निर्माण - नाशिकमध्ये गोकुळ गीतेंची मनधरणी करण्यात भाजपाला कितपत यश आलंय, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. त्यातच जळगावमधील महायुतीच्या बंडखोर रेश्मा काळे नॉट रिचेबल आहेत. या सर्व घडामोडी पाहता भाजपासमोर महायुतीतून आव्हान निर्माण झाले असतानाच सातारा-सांगली मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यामुळे घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन डागडुजी करताना भाजप नेते गलितगात्र झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

एकनाथ शिंदेंचा दरे गावात तळ - निवडणुकीच्या धामधुमीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी गुरूवारी दुपारी थेट दरे गाव गाठले आहे. भाजपा उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी रात्रीच त्यांची दरे गावात जाऊन भेट घेतली आहे. त्यानंतर आता शरद पवार शनिवारी साताऱ्यात येत आहेत. रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या अभिष्टचिंतन सत्कार समारंभास ते उपस्थित राहणार आहेत. या दौऱ्यात मोठ्या घडामोडी होणार आहेत. शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार गट) नेत्यांची भेट होणार असल्याची देखील खात्रीलायक माहिती आहे.

संस्थापक पॅनेलने आव्हान - राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांचा दौरा हा नेहमीच घडामोडींचा असतो. सांगली सातारा विधान परिषद निवडणुकीबरोबरच कराड तालुक्यातील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या संदर्भात ते भाजप विरोधकांना चुचकारण्याची शक्यता आहे. भाजपा आमदार डॉ. अतुल भोसले हे सत्ताधारी सहकार पॅनेलचे नेतृत्व करत असून शरद पवारांचे कट्टर समर्थक अविनाश मोहिते यांच्या संस्थापक पॅनेलने त्यांना आव्हान दिले आहे.

शरद पवार कोणता डाव टाकणार? - सातारा दौऱ्यात शरद पवारांना कोण कोण भेटणार? आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी ते कोणता डाव टाकणार? याचीच सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. बऱ्याच वर्षांनी शरद पवार उद्या सातारा जिल्हा बॅंकेत जाण्याची शक्यता आहे. त्याठिकाणी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडी प्रत्यक्षात घडल्या तर सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत मोठी उलथापालथ होऊ शकते.

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TAGGED:

EKNATH SHINDE SATARA VISIT
VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026
शरद पवार सातारा दौरा
सातारा सांगली विधान परिषद निवडणूक
SHARAD PAWAR SATARA VISIT

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