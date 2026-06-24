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रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमात जि.प. शाळांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर; दर्जा सुधारण्याचं बाळासाहेब थोरात यांचं आवाहन

शरद पवार, बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत रयत शिक्षण संस्थेच्या विकासकामांचं उद्घाटन झालं. ग्रामीण भागात 750 हून अधिक शाखा पसरवणाऱ्या 'रयत'चं कार्य अतुलनीय असल्याचं थोरात म्हणाले.

AHILYANAGAR BALASAHEB THORAT
कार्यक्रमात बोलताना बाळासाहेब थोरात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 6:49 PM IST

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अहिल्यानगर : राहता तालुक्यातील लोणी आणि प्रवरानगर इथं रयत शिक्षण संस्थेच्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटनाचा सोहळा बुधवारी (दि.24) मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. या कार्यक्रमाला रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, खासदार निलेश लंके, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

रयत शिक्षण संस्थेनं केलेलं कार्य अतुलनीय : "ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्रात रयत शिक्षण संस्थेनं केलेलं कार्य अतुलनीय असून संस्थेचं शैक्षणिक जाळं आज 750 हून अधिक शाखांपर्यंत विस्तारलेलं आहे. दरवर्षी 4 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असल्याचं प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केलं. रयत शिक्षण संस्थेचं वटवृक्ष हे बोधचिन्ह संस्थेच्या कार्यातून खऱ्या अर्थानं सार्थ ठरत आहे."

कार्यक्रमात बोलताना बाळासाहेब थोरात (ETV Bharat Reporter)

...याकडं विशेष लक्ष देणं गरजेचं : बाळासाहेब थोरात यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भाष्य केलं. ते म्हणाले "रयतच्या हायस्कूलमध्ये येणारे बहुतांश विद्यार्थी हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधून शिक्षण घेऊन येतात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करायचा असेल तर जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता, सुविधा आणि शिक्षणपद्धती याकडं विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे."

अधिकाऱ्यांमध्ये 'या' विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त : अलीकडच्या काळात झालेल्या यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांचा संदर्भ देत बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितल, "यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषद, एसएससी बोर्डातून शिकलेल्या मुलांची संख्या मोठी आहे." संगमनेरच्या एका मुलीचं उदाहरण देत त्यांनी सांगितलं, "तिनं आयएएस परीक्षेत 106 वा रँक मिळवला असून ती लवकरच जिल्हाधिकारी म्हणून सेवा बजावेल. अशा यशावरून सिद्ध होतं की, ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे."

इंग्रजी, गणितावर लक्ष केंद्रित करण्याचं आवाहन : "सध्या गावांमध्ये इंग्रजी माध्यम आणि जिल्हा परिषद शाळा असे दोन भाग पडले आहेत. अनेक पालक केवळ इंग्रजी भाषेच्या अट्टाहासापोटी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घालत आहेत. जर आपण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गणित आणि इंग्रजी हे विषय अधिक चांगल्या पद्धतीनं शिकवले तर लोक मुलांना तिथंच ठेवतील. रयत शिक्षण संस्था ही सर्वांचं नेतृत्व करणारी संस्था आहे आणि शरद पवार हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळं रयत शिक्षण संस्थेनं जिल्हा परिषद शाळांना ताकद देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि ही एक चळवळ म्हणून पुढं न्यावी," अशी अपेक्षा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली.

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रयत शिक्षण संस्था
बाळासाहेब थोरात
RAYAT SHIKSHAN SANSTHA
AHILYANAGAR BALASAHEB THORAT

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