खोकल्याचं निमित्त आणि शरद पवार रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल - सुप्रिया सुळे
शरद पवार यांना नियमित तपासणीसाठी रुबी हॉल क्लिनिक येथे दाखल करण्यात आलं आहे.
Published : November 2, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 6:29 PM IST
पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे गेल्या दिवसांपासून दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर होते. दुष्काळी दौऱ्यावर असताना पवार यांना त्रास होत असल्याने आज दुपारच्या सुमारास पुण्यातील रूबी हॉल रुग्णालयात रूटीन तपासणीसाठी आणलं. डॉक्टरांकडून शरद पवारांना एडमिट केलं आहे. किरकोळ तब्येतीच्या कारणावरून शरद पवार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असल्याची माहिती असून गेल्या तीन दिवसांपासून पवार हे दुष्काळ ग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर होते. अचानक थकवा जाणवल्याने त्यांना आज रुबी हॉल येथे आणण्यात आलं असताना त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं असल्याचं स्वतः खा. सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉट्सॲप स्टेट्सद्वारे कळवलं आहे.
याबाबत रुबी हॉल क्लिनिकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. परवेझ के. ग्रँट म्हणाले की, शरद पवार यांना छातीत वेदना जाणवल्यामुळे, सर्वसाधारण आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय निरीक्षणासाठी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती सुधारण्याची अपेक्षा असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे.
ही नियमित वैद्यकीय तपासणी असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एक्स या सोशल मीडिया हँडिलवर माहिती दिली. खोकल्याचा त्रास होऊ लागल्यानं बाबांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी आपल्या सोशल मीडियी पोस्टमध्ये म्हटलय. विविध चाचण्या करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी लिहिलं आहे.
यासंदर्भात रुबी हॉल क्लिनीकचे डॉक्टर परवेझ ग्रांट माहिती देताना म्हणाले की, त्यांना थोडं छातीत दुखत होतं. त्यानंतर त्यांना ऍडमिट करण्यात आलं. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि एक दोन दिवसात ते सुखरुप घरी जातील असंही डॉ. ग्रांट यांनी सांगितलं.