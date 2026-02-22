ETV Bharat / state

शरद पवार यांची प्रकृती बिघडली, रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये केलं दाखल

शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलंय.

Sharad Pawar ruby hall clinic admitted
फाईल फोटो - शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 22, 2026 at 10:15 AM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलंय. गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार हे प्रकृतीच्या कारणास्तव त्रस्त होते. त्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा रुग्णालयात नेण्यात आलं.

शरद पवार रुग्णालयात दाखल - मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांना रविवारी सकाळी अचानक अस्वस्थ आणि थकवा जाणवू लागला. त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाद्वारे त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली जात आहे.

काही दिवसांपूर्वीच शरद पवार यांची तब्येत बिघडली होती. त्यानंतर त्यांना बारामतीमधून थेट रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. चार ते पाच दिवस उपचारानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांना रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

शरद पवार यांची तब्येत पुन्हा खालावली - शरद पवार यांची फेब्रुवारीच्या दुसऱया आठवड्यात प्रकृती खालावली होती. त्यामुळं त्यांना तातडीनं बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्यांना ५ दिवसांनी डिस्चार्ज देण्यात आला होता. शरद पवार यांना छातीचं इन्फेक्शन झालं होतं. त्यांना घरी राहून आराम करावा, असा सल्ला ड़ॉक्टरांनी दिला होता. त्यावेळी शरद पवार यांना अँटिबायोटिक्स देत त्यांची फिजिओथेरपी देखील करण्यात आली होती.

रुग्णालयात असताना त्यांच्याबरोबर कन्या खासदार सुप्रिया सुळे या होत्या. पक्षातील नेतेमंडळी तसंच इतर पक्षातील नेते त्यांना भेटण्यासाठी येत होते. त्यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रूबी हॉल क्लिनिकच्या मेडिकल स्टाफचे आभार मानले होते.

हेही वाचा -

  1. शरद पवार राजकारणातून निवृत्त होणार की पुन्हा राज्यसभेवर जाणार?
  2. 'सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांना आमचा पाठिंबा, अडथळे तयार...'; जयंत पाटील विलीनीकरणावर बोलले
  3. मला रोहितची काळजी वाटते; आमदार रोहित पवारांना सुरक्षा द्यावी- सुप्रिया सुळे
Last Updated : February 22, 2026 at 10:50 AM IST

TAGGED:

SHARAD PAWAR HEALTH UPDATE
SHARAD PAWAR RUBY HALL CLINIC
शरद पवार तब्येत बिघडली
शरद पवार रुबी हॉल क्लिनिक भरती
SHARAD PAWAR ADMITTED HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.