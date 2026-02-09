ETV Bharat / state

शरद पवार रुबी क्लिनिकमध्ये ऍडमिट; रोहित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी दिली प्रकृतीची माहिती

शरद पवार यांना पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत रोहित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी माहिती दिली आहे.

Rohit Pawar provided an update on Sharad Pawar's health
रोहित पवारांनी शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 7:24 PM IST

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवार यांची प्रकृती आज अचानक खलावली. अशा स्थितीत त्यांना तातडीनं बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलं. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना डॉक्टर आणि रोहित पवार (ETV Bharat)

डॉक्टरांनी दिले ताजे अपडेट : पवारांच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना, रुबी हॉस्पिटलचे डॉक्टर अभिजीत लोढा यांनी सांगितलं की, शरद पवारांना कफ झाला आहे. आम्ही योग्य तपासण्या केल्या आहेत. सध्या प्रकृती स्थिर आहे. आता काळजी करण्यासारखं काही नाही. त्यांना दोन-तीन दिवसांपासून त्रास होता, पण आता ते सुस्थितीत आहेत.

रोहित पवार काय म्हणाले? : आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं, "मी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो रुग्णालयात तुम्ही येऊ नका साहेबांची प्रकृती स्थिर आहे. काळजी करण्याचं कारण नाही. त्यांना कफ आहे. थोडे दिवस इथं ठेवलं जाईल. साहेब आयसीयूमध्ये नाहीत तर खासगी रूममध्ये दाखल आहेत, अशी माहिती रोहित पवारांनी दिली.

अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार पुन्हा सक्रिय झाले : अलिकडेच त्यांची प्रकृती खालावली होती. शरद पवार गेल्या काही काळापासून सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत. या वयात ते केवळ मार्गदर्शक म्हणून काम करताना दिसत आहेत. सुप्रिया सुळे पक्षाचं नेतृत्व करताना दिसून येत आहेत. पवार कुटुंबातील मतभेदाचा त्यांच्यावर मानसिक आणि राजकीयदृष्ट्या मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे.

शरद पवार गेल्या काही महिन्यांत अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम टाळले होते. मात्र, अजित पवार यांच्या अचानक निधनानंतर ते पुन्हा राजकारणात अधिक सक्रिय झाले. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी सलग अनेक दिवस अनेक लोकांच्या भेटी घेतल्या, राज्यभरातील नेते आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. सततच्या बैठका आणि तणावामुळे त्यांना खूप थकवा जाणवत होता.

संपादकांची शिफारस

