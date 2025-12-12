ETV Bharat / state

शरद पवारांच्या 86 व्या वाढदिवसानिमित्त कोथरूडमध्ये कार्यकर्त्याचा उपक्रम, पेट्रोल 86 रुपये लिटर

शरद पवार यांचा वाढदिवस पक्षाचे नेते विविध उपक्रमातून साजरा करत आहेत. कोथरूडमधील एका कार्यकर्त्यानं पवारांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी 86 रुपये लिटर दरानं पेट्रोलचं वितरण केलं.

Pune Sharad Pawar Birthday
पेट्रोल भरण्यासाठी नागरिकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : देशाचे ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा ८६ वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. राज्यभर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं विविध उपक्रम राबवत आहेत. शुक्रवारी पुण्यातील कोथरूड इथं शरद पवार यांच्या 86 व्या वाढदिवसानिमित्त 100 रूपयेहून अधिक किंमतीत विकलं जाणार पेट्रोल 86 रुपये लीटर दरानं वितरण होत आहे. त्यामुळं पुण्यातील नागरिकांनी पेट्रोल भरण्यासाठी या पंपावर मोठी गर्दी केली आहे.

सुमारे 500 नागरिकांनी घेतला लाभ : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गुरनानी यांच्या माध्यमातून पुण्यातील कोथरूड भागातील कर्वे पुतळा परिसरातील पेट्रोल पंपावर शरद पवार यांच्या 86 व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने 86 रु लिटरनं पेट्रोल दिलं जात आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी केली आहे. दुपारपर्यंत जवळपास 500 जणांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे.

प्रतिक्रिया देताना नागरिक, पक्षाचे पदाधिकारी आणि पेट्रोल पंप मॅनेजर (ETV Bharat Reporter)

दुपारी दोनपर्यंत सुरू असणार उपक्रम : "सर्वसामान्य नागरिकांना सध्या मोठ्या प्रमाणावर महागाईचा फटका बसत आहे. सातत्यानं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत. आज शरद पवार यांच्या 86 व्या वाढदिवसानिमित्त सर्वसामान्य नागरिकांना 86 रुपयात एक लिटर पेट्रोल देण्यात येत आहे. आज सकाळी दहा वाजल्यापासून या उपक्रमाला आम्ही सुरवात केली असून आतापर्यंत 500 जणांनी आमच्याकडून कुपन घेऊन या उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे. आज दुपारी दोन वाजेपर्यंत आम्ही हा उपक्रम सुरू ठेवणार आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गुरनानी यांनी सांगितलं.

उपक्रमामुळं आम्हाला काही प्रमाणात दिलासा : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी शंभरी पार केली आहे. त्यामुळं शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त 86 रुपयांत पेट्रोल दिलं जात आहे. हा चांगला उपक्रम आहे. महागाईच्या काळात या उपक्रमामुळं आम्हाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. ही चांगली गोष्ट असून आमच्याकडून शरद पवारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आहे, अशी प्रतिक्रिया पेट्रोल पंपावर आलेल्या नागरिकांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. विधिमंडळ परिसरात माहितीचा खजिना! ‘लोकराज्य’च्या 1964 वर्षांपासूनच्या निवडक दुर्मीळ अंकांचे प्रदर्शन
  2. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन
  3. बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सेरेमनीनं मुंबई मंत्रमुग्ध: गेट वे ऑफ इंडियावर नेव्हीच्या कवायतींचा थरार

TAGGED:

शरद पवार
SHARAD PAWAR 86TH BIRTHDAY
शरद पवार वाढदिवस
पेट्रोल 86 रुपये लिटर
PUNE SHARAD PAWAR BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.