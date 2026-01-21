बहिरमच्या यात्रेत मटणाच्या हंडी सोबतच शंकरपटाचा धुराळा; इतर राज्यातूनही आल्या बैलजोड्या
सातपुडा पर्वतरांगेत चांदूरबाजार तालुक्यातील बहिरम यात्रेत (Bahiram Yatra) मातीच्या हंडीतील मटण खाण्यासाठी आता खवय्यांनी गर्दी केलीय.
Published : January 21, 2026 at 5:27 PM IST
अमरावती : चांदूरबाजार तालुक्यातील प्रसिद्ध सातपुडा श्रीक्षेत्र बहिरमबाबा यात्रा महोत्सव सध्या मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. यात्रेचं प्रमुख आकर्षण असलेल्या जंगी शंकरपट स्पर्धेनं यंदा विशेष रंगत आणली आहे. 18 ते 20 जानेवारीदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या या शंकरपट स्पर्धेला भाविकांसह शौकीनांनी मोठी गर्दी केलीय.
बहिरम यात्रेत शंकरपटाचे आयोजन : शंकरपटाबाबत माहिती देताना अचलपूर मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण तायडे यांनी सांगितलं, "गेल्या दोन वर्षांपासून बहिरम यात्रेत शंकरपटाचं आयोजन करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातून नामांकित बैलजोड्या सहभागी होतात. यंदा मध्य प्रदेशातूनही प्रसिद्ध स्पर्धक बैलजोड्यांनी बहिरम यात्रेमध्ये हजेरी लावली आहे."
11 लाख रुपयांचं बक्षीस : बहिरम यात्रा समिती आणि भाजपाच्यावतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या शंकरपटासाठी तब्बल 11 लाख रुपयांची बक्षिसं ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळं राज्यभरातील बैलजोडी मालकांमध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण आहे. दरम्यान, आज शंकरपट स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असून धुराळ्यानं भरलेल्या आणि थरारक सामन्यांचा आनंद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक आणि शंकरपटप्रेमी उपस्थित होते.
मटणाच्या हंडीला खवय्यांची गर्दी : सातपुडा पर्वतरांगेतील प्रसिद्ध श्रीक्षेत्र बहिरमबाबा यात्रेची ओळख केवळ धार्मिक उत्सवापुरती मर्यादित नसून, येथे मिळणाऱ्या पारंपरिक मटणाच्या हंडीमुळं ही यात्रा राज्यभर प्रसिद्ध आहे. मातीच्या हंडीत पारंपरिक पद्धतीनं शिजवलेलं हे खास मटण चवीसाठी ओळखलं जातं. बहिरम यात्रेत मटणाची हंडी मंद आचेवर शिजवली जात असल्यानं मसाल्यांचा स्वाद आणि मटणाची नैसर्गिक चव अधिक खुलून येते. त्यामुळं या मटणाचा आस्वाद घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासह शेजारच्या जिल्ह्यामधून तसंच दूरदूरच्या भागातून खवय्ये बहिरम यात्रेत आवर्जून दाखल होतात.
दर्शनानंतर मटणाच्या हंडीचा आस्वाद : यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या खानावळींमध्ये सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मटणप्रेमींची गर्दी पाहायला मिळत आहे. अनेक भाविक दर्शनानंतर मटणाच्या हंडीचा आस्वाद घेत असल्यानं यात्रेतील उत्साहाला वेगळीच रंगत येत आहे. पारंपरिक चव, मातीच्या हंडीचा सुगंध आणि यात्रेचं भक्तीमय वातावरण यांचा संगम म्हणजे बहिरम यात्रेतील मटणाची हंडी असल्याची भावना खवय्यांकडून व्यक्त केली जाते.
