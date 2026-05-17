ETV Bharat / state

'सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महिला आखाड्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी'- शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराजांची मागणी

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात (Simhastha Kumbh Mela) महिला आखाड्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, ही मागणी जगद्गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराज यांनी केली आहे.

Simhastha Kumbh Mela
सिंहस्थ कुंभमेळावा (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 17, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : 2027 मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा (Simhastha Kumbh Mela) आयोजित करण्यात आला आहे. या कुंभमेळ्यात महिला आखाड्यांसाठी (साध्वींसाठी) साधुग्राममध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराज यांनी केलीय. या व्यवस्थेमध्ये निवारा, पिण्याचे पाणी, 24 तास वीजपुरवठा, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि वैद्यकीय मदत केंद्रांचा समावेश असावा. तसेच महिला साध्वींच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस पथके तैनात करावीत, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्रिकाल भगवंता सरस्वती महाराज नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांनी 'ईटीव्ही भारता'शी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया दिली.

कुंभमेळ्यात पाच कोटींहून अधिक भाविक येण्याची शक्यता : दर बारा वर्षांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरवला जातो. 2027 मध्ये होणाऱ्या या कुंभमेळ्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून नाशिकमधील विविध विकासकामांसाठी सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यंदाच्या कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक येथे पाच कोटींहून अधिक भाविक येण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तसेच देशभरातून पाच लाखांहून अधिक साधू-महंत सहभागी होणार आहेत. साधू-महंतांच्या निवासासाठी पंचवटी येथे साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक आखाड्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महिला आखाड्यांसाठीही प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच महिला साध्वींच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी पिठाधीश्वर गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाचे शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराज यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडं केली आहे.

प्रतिक्रिया देताना शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराज (ETV Bharat Reporter)

“आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात” : “माझ्या आखाड्याच्यावतीनं मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडं आमची मागणी आहे की, साधुग्राममध्ये महिला आखाड्यांसाठी आवश्यक सुविधा, अमृत स्नान आणि सुरक्षेबाबत योग्य नियोजन करण्यात यावं. आमच्याकडं मोठ्या संख्येनं साध्वी महिला येणार आहेत. त्यासोबत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगद्गुरू आणि शंकराचार्यही उपस्थित राहतील. सर्वांच्या निवास, पूजापाठ आणि भोजनाची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच अमृत स्नानासाठी स्वतंत्र वेळ देण्यात यावी,” असं शंकराचार्य त्रिकाल भवन्ता सरस्वती महाराज यांनी सांगितलं. “मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक आखाड्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. त्याचप्रमाणं महिला आखाड्यांनाही समान निधी देण्यात यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.

त्र्यंबकेश्वरमध्ये स्थायी सुविधा उभारल्या जाणार : पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याचं नियोजन केवळ या वर्षापुरते मर्यादित नाही. पुढील 12 वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या सुविधा भविष्यातही उपयोगी पडतील, अशा पद्धतीने विकासकामे केली जात आहेत. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात स्थायी स्वरूपातील विकासकामांना प्राधान्य दिलं जात आहे. त्र्यंबकेश्वर हे देशातील अत्यंत महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी नदीच्या उगमस्थानी हा पवित्र कुंभमेळा भरतो. भाविकांच्या सोयीसाठी त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे.

प्रशासनाकडून दक्षता : नाशिकमधील कुंड, रामकाल पथ, मंदिरे आणि गुफांचा जीर्णोद्धार करण्यात येत आहे. संपूर्ण नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात अध्यात्मपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्थेचाही व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या साधू, महंत आणि भाविकांना आरोग्यविषयक कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी दक्षता घेतली जात असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.


हेही वाचा -

  1. नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या लोगोवरून वाद; वैष्णवपंथीय प्रतिकांना स्थान नसल्यानं नाराजी
  2. नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण
  3. सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर तरी गोदावरी प्रदूषणाच्या विळख्यात; 2.75 कोटींचं 'ट्रॅश स्कीमर' मशिन पडलंय धुळखात

TAGGED:

NASHIK TRIMBAKESHWAR
SIMHASTHA KUMBH MELA IN NASHIK
सिंहस्थ कुंभमेळा 2027
WOMEN AKHADAS AT KUMBH MELA
SIMHASTHA KUMBH MELA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.