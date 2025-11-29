ETV Bharat / state

तपोवन वृक्षतोडीवरून शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संतापले; म्हणाले '...तर कुंभस्नानाचा आनंद कमी होईल'

साधुग्रामसाठी तपोवनमधील हजार वृक्ष तोडले जाणार असल्यावरून स्थानिक पातळीवर प्रचंड रोष व्यक्त होत असताना वृक्षतोडीच्या विरोधात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मैदानात उतरले आहेत.

NASHIK KUMBH MELA CONTROVERSY
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (ETV Bharat Reporter)
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन भागात साधुग्रामसाठी 1,825 वृक्ष तोडले जाणार याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत आंदोलन सुरू केलं आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात आता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मैदानात उतरले आहेत. साधुग्रामची योजना साधू-महंतांसाठी नव्हे तर, भलत्याच कारणासाठी पुढं रेटली जात असल्याचा आरोप त्यांनी करत महाराष्ट्र सरकारला चांगलंच खडसावलं. "तपोवनातील वृक्षतोड झाल्यास अमृतस्नानाचा आनंद राहणार नाही," असं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले.

सरकारवर टीका : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये पुढच्या वर्षी म्हणजे 2027 साली सिंहस्थ कुंभमेळा आहे. यासाठी देशभरातून येणाऱ्या साधू-महंतांसाठी तपोवनमध्ये साधुग्राम साकारलं जाणार आहे. यासाठी तपोवनातील 1,825 वृक्ष नाशिक महानगरपालिकेकडून तोडले जाणार आहेत. तसंच याच परिसरात महानगरपालिकेनं 35 एकर जागेत प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्याचं नियोजन केल्याचं समोर आलंय. पीपीपी तत्वावरील 220 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी निविदा काढल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. साधुग्रामच्या नावाखाली तपोवनातील हिरवाई नष्ट करून दिल्लीतील प्रगती मैदानच्या धर्तीवर अत्याधुनिक, भव्य प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा डाव रचल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला असून आंदोलन सुरू केलं आहे. शनिवारी अभिनेते आणि पर्यावरण प्रेमी सयाजी शिंदे यांनी तपोवन इथं भेट दिली. यावेळी त्यांनी "एकही झाड तोडू देणार नाही," अशी भूमिका घेत पर्यावरण संघटनांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विषयावरून शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी राज्य सरकार टीकास्त्र डागलं.

प्रतिक्रिया देताना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले शंकराचार्य? : "नाशिकमधील तपोवनातील अनेक जुने वृक्ष तोडून तिथं साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे. असं कोणते महात्मे आहेत? ते कुंभस्नान करण्यासाठी जातील आणि वृक्ष तोडण्याचं पाप डोक्यावर घेऊन येतील. त्यामुळं झाडं तोडून इथं साधुग्राम नको. वृक्ष तोडणं हे पाप आहे. तपोवनातील अनेक वृक्षांजवळ अनेक साधू, महंतांनी तपश्चर्या केली असेल," असं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सांगितलं.

Nashik Kumbh Mela Controversy
तपोवन (ETV Bharat Reporter)

कुंभच्या नावावर सरकारचा वेगळा डाव : "कुंभच्या नावावर तिथं साधुग्राम उभारलं जाणार आहे. त्यासाठी झाडं तोडली जाणार आहेत. त्यानंतर या जागेवर सरकारी योजना आणली जाईल किंवा एखाद्या व्यक्तीला ती दिली जाईल. ही संतांसाठी व्यवस्था केली जात नसून कुंभ संपल्यानंतर वेगळ्या कामासाठी केली जात आहे. त्यामुळं तपोवनमधील वृक्ष तोडू नये ही आमची भूमिका आहे. असं झालं तर कुंभस्नानाचा आनंद कमी होईल. त्याचा परिणाम सनातन आणि सरकारवर देखील पडेल," असं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले.

