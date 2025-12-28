शनि देवाच्या साडेतीन शक्तिपीठांचं दर्शन करायचंय? बीडमधील 'या' मंदिरापासून करा सुरुवात
शनि देवाचं अर्ध शक्तिपीठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बीड शहरातील शनि मंदिरात मोठ्या संख्येनं भाविक दर्शनासाठी येत असतात.
Published : December 28, 2025 at 7:10 PM IST
बीड : शनि देवाच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्ध शक्तिपीठ बीड शहरात आहे. देशभरातून शनि भक्त इथं दर्शनाला येत असतात. विक्रमादित्य राजाच्या काळापासून हे मंदिर अस्तित्वात असल्याची आख्यायिका आहे. जागृत देवस्थान म्हणून शनि मंदिराची ख्याती मानली जाते.
देशामध्ये शनि देवाची साडेतीन शक्तिपीठ आहेत. त्यापैकी अर्ध शक्तिपीठ बीड शहरात आहे. या ठिकाणी भाविक शनि देवाचं दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावत असतात.
अर्ध शक्तिपीठापासून करावी लागते सुरुवात : "भारतामध्ये शनि देवाचे साडेतीन शक्तिपीठं आहेत. त्यापैकी ग्वाल्हेर (मध्य प्रदेश), कोकिलावान (उत्तर प्रदेश) आणि शनिशिंगणापूर हे शनि देवाचे पूर्ण शक्तिपीठं आहेत. तर बीड शहरातील शनिचं राक्षस भुवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शनि मंदिराला अर्ध शक्तिपीठ म्हणून ओळखलं जातं. पूर्वी बीड शहराचं नाव तामनिंदापूर असं होतं. यानंतर चंपावती नगरी, भीर आणि त्यानंतर बीड असं शहराला नवीन नाव मिळालं.
दर्शनाची बीडपासून करा सुरुवात : बीड शहरामध्ये असलेलं शनि देवाचं अर्ध शक्तिपीठ प्रसिद्ध आहे. विक्रमादित्य राजाला साडेसाती लागली होती. त्या काळामध्ये विक्रमादित्य राजानं या ठिकाणी अडीच वर्ष घालवली. यानंतर विक्रमादित्य राजाला शनि देवानं साक्षात दर्शन दिलं. यानंतर राजाची साडेसाती दूर झाली. यानंतर विक्रमादित्य राजाचं गेलेलं राजवैभव त्याला परत मिळालं. या घटनेचा उल्लेख नवनाथ ग्रंथ व शनि महात्म या ग्रंथांमध्ये आढळून येतो. बीड शहरातील शनि देवाचं दर्शन घेतल्यानंतर साडेसाती दूर होते, अशी आख्यायिका आहे. त्यामुळं विविध शहरातील लाखो भाविक इथं दर्शनासाठी येतात. "देशातील शनि देवाच्या साडेतीन शक्तिपीठांचं दर्शन करताना त्याची सुरुवात बीडमधील अर्ध शक्तिपीठापासून करावी लागते," अशी माहिती मंदिराचे अध्यक्ष रामनाथ खोड यांनी दिली.
हेही वाचा :