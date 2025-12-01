मतांसाठी भूलथापा मारणं मुख्यमंत्र्यांना शोभत नाही! शक्तीपीठ महामार्गावरून राजू शेट्टींचा फडणवीसांवर हल्लाबोल
शक्तीपीठ महामार्गावरून राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. फडणवीसांची चंदगड इथं प्रचारसभा झाली. या सभेत त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाबाबत वक्तव्य केलं होतं.
कोल्हापूर : राज्यातील 12 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं दिवास्वप्न ठरणार असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. "चंदगडला येताना मुख्यमंत्र्यांनी त्या भागाचा भूगोल समजून घेणं गरजेचं होतं," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
'मतांसाठी अशा भूलथापा मारणं मुख्यमंत्र्यांना शोभणारं नाही' : “मुख्यमंत्र्यांचं कायद्याचं ज्ञान चांगलं आहे, परंतु भूगोलाचं किती ज्ञान आहे, याबद्दल शंका आहे. मोठमोठ्या घोषणा करून शक्तीपीठ महामार्ग साकारण्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना अद्याप या महामार्गासाठी एक इंचही जमीन मोजता आलेली नाही,” असा टोलादेखील शेट्टींनी मुख्यामंत्र्यांना लगावला. नगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मतांसाठी अशा भूलथापा मारणं मुख्यमंत्र्यांना शोभणारं नाही, असंही ते म्हणाले. मतदानाआधी शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा पुढे आल्यानं उमेदवारांसमोरही नव्या अडचणी उभ्या राहिल्याचं शेट्टी यांनी नमूद केलं.
चंदगडला झाली मुख्यमत्र्यांची सभा : खरं तर, जिल्ह्यातील गडहिंग्लज नगरपालिका तसेच आजरा आणि चंदगड नगरपंचायतीतील भाजपा व मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी चंदगड येथे जाहीर सभा घेतली. या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शक्तिपीठ महामार्ग चंदगडला जोडणार असल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर शक्तिपीठ विरोधी कृती समिती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली आहे.
राजू शेट्टींचे मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. “शक्तिपीठ महामार्ग करणारच आणि त्यातून 50 हजार कोटी रुपये काढणारच, हे मुख्यमंत्र्यांचं स्वप्न आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टीका केली. एक आमदार शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी करतो, त्यालाही या 50 हजार कोटींपैकी काही हिस्सा हवा असावा,” असा आरोप शेट्टी यांनी यावेळी केला. शेट्टी पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी महामार्गासाठी देण्यास स्थानिकांचा ठाम विरोध असल्यामुळे हा महामार्ग आम्ही साकारू देणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
'मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करू' : वर्धा ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित असून या मार्गाला 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. यासंदर्भात शक्तिपीठ विरोधी कृती समिती शेतकऱ्यांचं प्रबोधन करत आहे. कोल्हापुरातून शक्तिपीठ रद्द झाल्याचा शासन आदेश सरकारनं पुन्हा काढावा, अशी मागणी समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केली. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं वक्तव्य दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच, यापुढे मंत्र्यांना कोल्हापूर जिल्हा बंदीचं स्थगित केलेलं आंदोलन पुन्हा सुरू करू, असा इशाराही फोंडेंनी दिला. या सर्व घडामोडींमुळे ऐन नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत शक्तिपीठ विरोधाला अधिक धार मिळण्याची शक्यता आहे.
