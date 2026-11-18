शायना एनसी यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडल्याचा दावा करत काँग्रेसकडून माफीची मागणी; भाजपाकडूनही नाराजीचा सूर
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे छायाचित्रात असलेला फोटो शिवसेनेच्या प्रवक्त्या एनसी यांनी फाडल्यानं मोठं राजकीय वादंग निर्माण झाली आहे. तर शायना यांनी फोटो फाडल्याचे दावे फेटाळलेत.
Published : November 18, 2026 at 4:45 PM IST
मुंबई- काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचा निषेध करण्याच्या नादात शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाच फोटो फाडल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या घटनेचे पडसाद सर्वपक्षीय राजकीय वर्तुळात उमटले आहेत. दुसरीकडं शायना एनसी यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडले नसल्याचा दावा केला.
शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी कथितरित्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेनेसह (ठाकरे) भाजपामधूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. सतेज पाटील यांनी पुस्तक न वाचता त्यावर प्रतिक्रिया देण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर भाजपाचे प्रवीण दरेकर आणि नवनाथ बन यांनी शायना एनसी यांनी माफी मागावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
Show me where I have torn or disrespected Hindu hruday samrat Balasaheb Thackeray’s photograph. Deliberately twisting an incident to create a false narrative will not be tolerated. Anyone spreading defamatory claims against me will face legal action. And yes, as I have said, I will tear Manishankar Aiyar’s photograph a thousand times over and this is what Balasaheb taught us . @sheetalmhatre1 @shahsusieben @ANANDDUBEYK @sanjaynirupam @GhadiSanjana @Shivsenaofc @DrSEShinde @mieknathshinde @Shivsena4Maha— Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) November 18, 2026
शिवसेनेवर टीकेची झोड- सोनिया गांधी यांच्या 'Belonging: A Journey of Love' या पुस्तकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह उल्लेख असल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या सहा प्रवक्त्यांनी मुंबईत बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पुस्तकाच्या प्रती आणि काही छायाचित्रे फाडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. मात्र, निषेध व्यक्त करताना शायना एनसी यांच्या हातून बाळासाहेब ठाकरे आणि मणिशंकर अय्यर यांचा एकत्रित फोटो फाडला गेल्याचा दावा करण्यात आला. हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानंतर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. त्यानंतर शिवसेनेवर टीकेची झोड उठली.
वडेट्टीवारांचा संताप; मस्ती उतरवण्याचा इशारा- काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशात कायदा आहे की नाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे की नाही, असा सवाल करत त्यांनी शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांच्या कृतीवर टीका केली. सोनिया गांधी यांचे पुस्तक जगभरात वाचले जात असताना त्याच्या प्रती फाडून निषेध व्यक्त करण्याची पद्धत चुकीची असल्याचं त्यांनी म्हटले. बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडला जात असताना संबंधितांना त्याचं भान राहिलं नाही. हा निर्लज्जपणाचा कळस असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला. अशा प्रकारे वागणाऱ्यांची मस्ती उतरवली जाईल, असा इशाराही विजय वडेट्टीवार यांनी दिला.
गुन्हा दाखल करण्याची पटोलेंची मागणी- काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांवर निशाणा साधला. सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाची लोकप्रियता पाहून भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष घाबरले आहेत. प्रसिद्धीसाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. एका महिलेच्या पुस्तकाच्या प्रती फाडल्या. दुसरीकडे बाळासाहेब ठाकरे यांचाही फोटो फाडला. ही दोन्ही कृत्ये निषेधार्ह आहेत. संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
सतेज पाटलांचा पुस्तक वाचनाचा सल्ला- काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनीही या प्रकरणावर भाष्य करताना पुस्तकाचा अभ्यास न करता त्यातील काही भागांवरून निषेध व्यक्त करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पुस्तकावर बोलायचे असेल तर संबंधितांनी संपूर्ण पुस्तक वाचावे. कुठेतरी दोन पाने बाजूला काढून त्यावर बोलण्यापेक्षा पुस्तकाचा नीट अभ्यास करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. पुस्तकातील मजकूर समजून घेतल्यानंतरच त्यावर भूमिका मांडली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाचीही नाराजी; माफी मागण्याची मागणी- भाजपाकडूनही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी शिवसेनेला समजूतदार होण्याचा सल्ला दिला. तर नवनाथ बन यांनी बाळासाहेब ठाकरे हे मराठी माणसांसह हिंदू समाजासाठी आदरणीय असल्याचं सांगितलं. त्यांचा फोटो फाडला जाणं दुर्दैवी आहे. हा प्रकार अनावधानाने घडला असेल, तरी शायना एनसी आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी माफी मागणं गरजेचं आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सुषमा अंधारेंचा शिवसेनेवर हल्लाबोल- शिवसेना (ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं की, ज्या बाळासाहेबांमुळे अनेकांना राजकीय ओळख मिळाली, त्यांचाच फोटो फाडला जाणे संतापजनक आहे. पुस्तक आणि वाचनसंस्कृती समजणारी माणसे पुस्तके फाडत नाहीत, तर त्यावर विचारपूर्वक प्रतिवाद करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. राजकीय स्वार्थासाठी बाळासाहेबांच्या प्रतिमेचा अनादर झाल्याचा आरोप करत त्यांनी शायना एनसी यांच्यावर निशाणा साधला.
शायना एनसींचे स्पष्टीकरण; मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडल्याचा दावा- दरम्यान, या घटनेनंतर शायना एनसी यांनी स्पष्टीकरण देताना बाळासाहेब ठाकरे हे आमचे दैवत असल्याचं म्हटलं. त्यांचे विचार घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत. त्यामुळे आपण मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडला. सावरकरांविषयी पुस्तकात करण्यात आलेल्या कथित अपमानजनक उल्लेख असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला.