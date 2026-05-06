छत्रपती शाहू महाराज पुण्यतिथी : राधानगरी-दाजीपूर परिसरात ‘शाहू स्पर्श भ्रमंती’तून उलगडला ऐतिहासिक वारसा
राधानगरी धरणाचे शिल्पकार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त बायसन नेचर क्लबतर्फे ‘शाहूस्पर्श भ्रमंती’ या विशेष उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : May 6, 2026 at 4:19 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील पहिलं अधिकृत वन्यजीव अभयारण्य असलेल्या राधानगरी-दाजीपूर परिसरात अनेक शाहूकालीन ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा खजिना आढळतो. कोल्हापूर संस्थानाचे अधिपती आणि सामाजिक न्यायाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या वास्तव्याची साक्ष देणारी ही भूमी आहे. या परिसरात शाहू महाराजांनी भवानी अंबाबाई मंदिर, भव्य हत्तीमहाल तसेच लक्ष्मी तलाव अर्थात राधानगरी धरणाची उभारणी केली होती. याशिवाय या जंगलात त्यांचा जुना शिकारी मार्गही अस्तित्वात आहे.
राजर्षींच्या या ऐतिहासिक पाऊलखुणा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचाव्यात या उद्देशानं राधानगरीतील बायसन नेचर क्लबच्या वतीने ‘शाहू स्पर्श भ्रमंती’ ही मोहीम राबविण्यात आली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित या उपक्रमात निसर्गप्रेमींनी इतिहासाची जिवंत अनुभूती घेतली.
शाहू महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विशेष उपक्रम : वास्तविक, राधानगरी धरणाचे शिल्पकार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त बायसन नेचर क्लबतर्फे ‘शाहूस्पर्श भ्रमंती’ या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. इतिहास, निसर्ग आणि सामाजिक जाणीव यांचा संगम साधणाऱ्या या उपक्रमाने सहभागींच्या मनावर ठसा उमटवला.
राधानगरी-दाजीपूर परिसरातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या विविध स्थळांना भेट देत ही भ्रमंती पार पडली. या मोहिमेत छत्रपती शाहू महाराजांनी स्थापन केलेले भवानी अंबाबाई मंदिर, भव्य हत्तीमहाल, निसर्गरम्य लक्ष्मी तलाव तसेच ऐतिहासिक महत्त्व असलेली चुनाभट्टी आणि राजर्षी शाहू स्मारक यांचा समावेश होता.
नव्या पिढीला समृद्ध इतिहासाची ओळख : यावेळी दाजीपूर-राधानगरी जंगल परिसरातील राजर्षी शाहू महाराजांचा जुना शिकारी मार्ग (hunting trail) देखील सहभागीांना प्रत्यक्ष दाखवण्यात आला. या मार्गांच्या माध्यमातून त्या काळातील जंगल व्यवस्थापन, वनसंपत्ती आणि महाराजांची दूरदृष्टी यांची ओळख करून देण्यात आली, ज्यामुळे उपस्थितांना इतिहासाचा जिवंत अनुभव मिळाला. चुनाभट्टी इथं त्या काळात वापरलं जाणारं चुना तयार करण्याचं पारंपरिक मशीनही दाखवण्यात आलं. या माध्यमातून त्या काळातील औद्योगिक प्रगती आणि स्थानिक उत्पादन व्यवस्थेची माहिती सहभागी निसर्गप्रेमींना देण्यात आली.
‘शाहूस्पर्श भ्रमंती’ हा उपक्रम नव्या पिढीला समृद्ध इतिहासाची ओळख करून देणारा आणि सामाजिक प्रेरणा देणारा ठरल्याचं इतिहास अभ्यासक रुपेश बोंबाडे यांनी सांगितलं. या मोहिमेत कोल्हापूर हायकर्सचे अध्यक्ष सागर पाटील, सम्राट केरकर, संदेश म्हापसेकर, विष्णू कासार यांच्यासह अनेक शालेय विद्यार्थी उत्साहात सहभागी झाले होते.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त राधानगरी धरण परिसरात त्यांच्या आधुनिक विचारांना बायसन नेचर क्लबतर्फे अभिवादन करण्यात आलं. यापुढेही शालेय विद्यार्थी आणि निसर्गप्रेमींसाठी अशा प्रकारच्या मोहिमा आयोजित केल्या जाणार असल्याचं रुपेश बोंबाडे यांनी सांगितलं.