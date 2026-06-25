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कोल्हापुरातील शाहूकालीन 'हुजुरांचं रेस्ट हाऊस' अडगळीत; शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकरांची झाली होती ऐतिहासिक भेट

कोल्हापुरातील शाहूकालीन 'हुजुरांचे रेस्ट हाऊस' (Huzurs Rest House) देखभालीअभावी अत्यंत दुरवस्थेत आहे.

Huzurs Rest House in Kolhapur
हुजुरांचं रेस्ट हाऊस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 8:19 PM IST

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कोल्हापूर : "तुम्हाला तुमचा पुढारी मिळाला आहे. डॉ. भीमराव आंबेडकर एक दिवस या देशाचे नेतृत्व करतील," असे उद्गार करवीर संस्थानचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी काढले होते. 21 आणि 22 मार्च 1920 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव येथे अखिल भारतीय बहिष्कृत समाजाची पहिली परिषद भरवण्यात आली होती. मात्र, त्याआधी कोल्हापुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलं होतं.

शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकरांची ऐतिहासिक भेट : रेल्वे स्थानकावर आगमन झाल्यानंतर समोरच असलेल्या हुजूर रेस्ट हाऊसमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ऐतिहासिक भेट झाली होती. आज मात्र ही शाहूकालीन वास्तू अखेरच्या घटका मोजत आहे. गेस्ट हाऊसची इमारत पूर्वीच जमीनदोस्त करण्यात आली असून, सध्या त्या ठिकाणी पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा साठा दिसून येतोय. या जागेवर ‘शाहू-भीम स्मारक’ उभारावं, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, प्रशासनानं या मागणीकडं कानाडोळा केलाचा आरोप होत आहे.

प्रतिक्रिया देताना विद्याधर कांबळे (ETV Bharat Reporter)

हुजूर रेस्ट हाऊस अस्तित्वासाठी धडपडत आहे : सामाजिक न्यायाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची 152वी जयंती राज्यभर विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरी केली जात असताना, त्यांच्या काळातील अनेक वास्तूंपैकी एक असलेले कोल्हापूरच्या स्टेशन रोडवरील हुजूर रेस्ट हाऊस अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. याच वास्तूत करवीर नगरीचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांकडे येणारे अतिथी पाहुणचार घेत असत. अनेक ऐतिहासिक घटनांचा जिवंत साक्षीदार असलेली ही वास्तू आज अडगळीत पडली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव येथे 21 आणि 22 मार्च 1920 रोजी झालेली देशातील पहिली अस्पृश्यता परिषद सर्वांनाच माहीत आहे.

‘शाहू-भीम निर्माण स्मारक समिती’चा लढा : या परिषदेतच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नेतृत्व लाभेल असा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, त्याआधी या दोन्ही महापुरुषांची कोल्हापुरातील ऐतिहासिक भेट ज्या हुजूर रेस्ट हाऊसमध्ये झाली, त्या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्यासाठी ‘शाहू-भीम निर्माण स्मारक समिती’ गेल्या दहा वर्षांपासून लढा देत आहे. याच ठिकाणी काही काळ शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचाही कारभार चालत होता. सध्या मात्र येथे पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांची गर्दी पाहायला मिळते. जिल्हा प्रशासन तसंच तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी या ऐतिहासिक स्मृती जतन करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यानंतर गेली अनेक वर्षे दोन महापुरुषांच्या ऐतिहासिक भेटीचं महत्त्व असलेल्या या वास्तूकडं जिल्हा प्रशासनानं कानाडोळा केला आहे. जोपर्यंत या ठिकाणी शाहू-भीम स्मारक उभारले जात नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असं शाहू-भीम निर्माण स्मारक समितीचे निमंत्रक विद्याधर कांबळे यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.

अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार असलेली वास्तू : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी 3 मे 1888 रोजी कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाची पायाभरणी केली होती. रेल्वे स्थानकासमोर त्यांनी सरकारी रेस्ट हाऊस बांधून घेतलं होतं. याच वास्तूतून ते रेल्वे स्थानकाच्या कामावर देखरेख ठेवत असत. तसंच रेल्वे प्रवासावरून परतल्यानंतर ते याच रेस्ट हाऊसमध्ये विश्रांती घेत असत. त्यामुळं ही वास्तू कोल्हापूरच्या विकासाचा आणि शाहू महाराजांच्या लोककल्याणकारी निर्णयांचा ऐतिहासिक वारसा जपणारे संयुक्त स्मारक व्हावे, अशी कोल्हापूरकरांची इच्छा आहे. मात्र, सध्या या ठिकाणी झाडेझुडपे, बेशिस्त पार्किंग आणि अतिक्रमण दिसून येत आहे. या स्थळाचं ऐतिहासिक पावित्र्य जपणं आपली जबाबदारी असल्याचं संविधान सन्मान युवा मोर्चाचे निलेश बनसोडे म्हणाले.

कोल्हापूरला ऐतिहासिक महत्त्व : आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे अनेक ऐतिहासिक पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीत उभारण्यात आलेला जगातील पहिला पुतळा कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात आहे. मात्र, या दोन महापुरुषांचे संयुक्त स्मारक राज्यात अन्यत्र कुठेही नाही. त्यामुळं कोल्हापुरात शाहू-भीमांचे संयुक्त स्मारक उभारण्यात यावे, अशी मागणी कोल्हापूरकर करत आहे.

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TAGGED:

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज
HUZURS REST HOUSE
हुजूर रेस्ट हाऊस
शाहू महाराज आणि डॉ आंबेडकर
HUZURS REST HOUSE IN KOLHAPUR

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