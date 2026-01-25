ETV Bharat / state

नांदेडच्या भूमीवर होणारा शहीदी समागम राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान

'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम कार्यक्रमास पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नांदेड येथे हजेरी लावली.

Shaheedi Samagam event Nanded
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची नांदेड येथील शहीदी समागम कार्यक्रमाला हजेरी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड - सचखंड श्री हजूर साहिब ही श्रद्धा आणि त्यागाची पवित्र भूमी आहे. या भूमीवर होणारा शहीदी समागम हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून, राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक आहे. विविध समाजातील लोक एकत्र येऊन हा सोहळा साजरा करत आहेत, ही आनंदाची बाब असल्याचं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं.

'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम कार्यक्रमानिमित्त महाराष्ट्र शासनाचा अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि राज्यस्तरीय समागम समितीच्या संयुक्त विद्यमाने मोदी मैदानावर आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांनी उपस्थित राहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

Shaheedi Samagam event Nanded
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची नांदेड येथील शहीदी समागम कार्यक्रमाला हजेरी (ETV Bharat Reporter)

कार्य घराघरापर्यंत पोहचवा - सेवा हाच खरा धर्म आहे. या सोहळ्यातून समता, बंधुता आणि करुणेचा संदेश देशभर पोहोचत आहे. हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांचे विचार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. त्यांचे कार्य, त्याग व विचार येणाऱ्या पिढीसमोर असणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं भगवंत मान यांनी सांगितलं. नांदेड येथील पंजाब भवनचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Shaheedi Samagam event Nanded
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची नांदेड येथील शहीदी समागम कार्यक्रमाला हजेरी (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्र शासनाचा पुढाकार - "हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांचा 350 व्या शहीदी समागम कार्यक्रमानिमित्त श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांचा इतिहास घराघरात पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांचा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राज्यातील शाळा, महाविद्यालयात श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या जीवनावरील माहितीपट, गीत दाखविण्यात येत असून यामाध्यमातून त्यांचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहचला आहे. नांदेडच्या ऐतिहासिक भूमीत होत असलेल्या या कार्यक्रमात विविध राज्यातून भाविक दाखल होत आहेत. हा कार्यक्रम सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत करणारा ठरणार आहे," असे राज्य समागम समितीचे राज्य समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

Shaheedi Samagam event Nanded
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची नांदेड येथील शहीदी समागम कार्यक्रमाला हजेरी (ETV Bharat Reporter)

'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम कार्यक्रमास पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नांदेड येथे हजेरी लावली. मुख्यमंत्री भगवंत मान हे दुपारी सचखंड गुरुद्वारा येथे पोहोचले. गुरुद्वारा परिसरात प्रवेश करताच त्यांनी 'बोले सो निहाल'च्या जयघोषात पवित्र गुरु ग्रंथ साहिबजी समोर माथा टेकला आणि आशीर्वाद घेतले. यावेळी गुरुद्वारा बोर्डाचे प्रशासक डॉ. विजय सतबीर सिंघ (से.नि.भाप्रसे) यांची उपस्थिती होती.

हेही वाचा - 'गुरु तेग बहादुर साहिबजीं'च्या शहीदी स्मरणार्थ नांदेडमध्ये भक्तिभावाचा महासागर; सोहळ्याला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची हजेरी

TAGGED:

BHAGWANT MANN IN NANDED
SHAHEEDI SAMAGAM NANDED
शहीदी समागम नांदेड
पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान
SHAHEEDI SAMAGAM EVENT NANDED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.