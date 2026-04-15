ETV Bharat / state

संतापजनक! पिंपरी-चिंचवडमध्ये आंब्याचं आमिष दाखवून अडीच वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; नराधम पोलिसांच्या जाळ्यात

पिंपरी चिंचवड येथील काळेवाडी परिसरातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका 47 वर्षीय व्यक्तीनं अडीच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं समोर आलं आहे.

Sexual Assault in Kalewadi
काळेवाडीत लैंगिक अत्याचार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील काळेवाडी परिसरात माणुसकीला काळीमा फासणारी एक संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. केवळ अडीच वर्षांच्या चिमुरडीला आंब्याचं आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका 47 वर्षीय आरोपीला काळेवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

नेमकी घटना काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काळेवाडीतील एकतानगर भागात रविवारी (13 एप्रिल) दुपारी सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. विजय भोसले असं अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीचं नाव आहे. आरोपीनं पीडित चिमुरडीला आंबा खायला देण्याचं आमिष दाखवून आपल्या खोलीत बोलावलं. मुलीच्या निरागसतेचा फायदा घेत त्यानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर मंगळवारी (14 एप्रिल) सकाळी चिमुरडीला शारीरिक त्रास जाणवू लागल्यानं तिच्या पालकांनी तिला तातडीनं महापालिकेच्या रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर आईनं मुलीला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, आरोपीनं आपल्याला घरात बोलावून अत्याचार केल्याचं चिमुरडीने सांगितलं. ही माहिती समोर येताच कुटुंबीयांसह डॉक्टरांनाही मोठा धक्का बसला.


संशयित आरोपी अटकेत : घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन रुग्णालय प्रशासनानं तत्काळ काळेवाडी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी वेगानं हालचाली करत एक पथक रुग्णालयात पाठवलं, तर दुसरं पथक आरोपीच्या घरी रवाना केलं. काही वेळातच आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या 28 वर्षीय आईनं काळेवाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून पालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नागरिकांनी अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.


TAGGED:

पिंपरी चिंचवड
SEXUAL ASSAULT
अडीच वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार
RAPE CASE PUNE
SEXUAL ASSAULT PIMPRI CHINCHWAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.