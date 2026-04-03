नाशिकमध्ये दुसरं सेक्स स्कॅन्डल? व्यावसायिकाला मैत्रिणींचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 लाख खंडणीची मागणी

नाशिकमध्ये व्यावसायिकाला मैत्रिणींचे व्हिडिओ वायरल करण्याची धमकी देत 12 लाखाच्या खंडणीची मागणी करण्यात आलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 3:47 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 4:02 PM IST

नाशिक - महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात याचं व्हिडिओ प्रकरण चर्चेत आहे. आता नाशिकमध्ये एका व्यावसायिकाच्या कार्यालयातून हार्ड डिक्स चोरी करत त्यातील सर्व डेटा मिळवण्यात आला. त्याचे मैत्रिणींच्या सोबतचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 लाख रुपयांची खंडणी मागणण्यात आली. या प्रकरणी चार जणांना 10 हजाराची खंडणी घेताना पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र या व्हिडिओच्या माध्यमातून खरातपेक्षा गंभीर प्रकरण समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.



नाशिकच्या सातपूर पोलीस ठाण्यात व्यावसायिकाने दिलेल्या तक्रारीनुसार दोन एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता अज्ञात व्यक्तीचा फोन आला. मला सायंकाळी सात वाजेपर्यंत 50 हजार रुपये द्या आणि तुमची हार्ड डिक्स घेऊन जा अशी माहिती त्याने दिल्यानंतर व्यावसायिकाने कार्यालयात बघितलं असता त्याचा टॅब चोरीला गेल्याचं आढळून आलं. यानंतर पुन्हा काही वेळाने चोरट्याकडून व्यवसायिकाचे जुन्या मैत्रिणींच्या सोबत असलेले खासगी व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 लाखांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी दहा हजार रुपयाची खंडणी स्वीकारताना पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे.

टॅबमध्ये दोनशे व्हिडिओ - खंडणी प्रकरणी सातपूर पोलिसांनी काही वेळातच श्रीपत शिंदे, सुरज गवई, प्रकाश पानपाटील, आकाश बकरे या चार जणांना ताब्यात घेतलं आहे. प्राथमिक चौकशीत दोन पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिक्समध्ये शंभरहून अधिक व्हिडिओ मिळाले आहेत. याबाबत तक्रारदार व्यावसायिकावरही संशय व्यक्त करण्यात येत असून याबाबत आता पोलीस सखोल चौकशी करणार आहे.



हार्ड डिक्समध्ये 100 महिलांचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ - फिर्यादीचे 63 वर्ष वय आहे. त्याला खंडणीसाठी मागितलेले पैसे घेण्यासाठी दहावा मैल येथे बोलवण्यात आलं होतं. त्या दरम्यान सापळा रचून आम्ही चौघांना अटक केली होती. 2 दिवसांपूर्वी फिर्यादीला त्याच्याकडे काम करणाऱ्या लोकांनी हार्ड डिस्क चोरी केली होती. त्यावरून ब्लॅकमेल केलं जात होतं. फिर्यादीच्या कार्यालयात संशयित ऑफिसबॉय 16 वर्षापासून काम करत होता. त्याचा सहभाग या प्रकरणात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हार्ड डिस्कमध्ये 100 हून अधिक महिलांचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ असल्याचं आढळलं आहे. फिर्यादी आर्थिक टंचाईमुळे महिलांना ब्लॅकमेल करत असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. खंडणी मागणाऱ्या व्यक्तीकडून दोन पेन ड्राईव्ह आणि हार्ड डिक्स ताब्यात घेतली आहे. व्हिडिओमधील महिलांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करणार आहे, अशी माहिती पोलीस उपयुक्त किशोर काळे यांनी दिली आहे.


