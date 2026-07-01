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भर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये चिखलदरा तहानलेलाच; पाणी टंचाईमुळे पर्यटनस्थळांना फटका

चिखलदरा शहराचा प्रमुख जलस्त्रोत असलेला शक्कर तलाव कोरडा पडल्यानं नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

water shortage at the Amravati-Chikhaldara
पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये चिखलदरा तहानलेलाच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 4:35 PM IST

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अमरावती - विदर्भात सर्वात निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या चिखलदरा शहरात पाणीटंचाईचं मोठं संकट कोसळलं आहे. जुलै महिना सुरू होऊनही शहरातील प्रमुख जलस्त्रोत कोरडेच असल्यानं नागरिकांना तीन-चार दिवसांनी पाणी मिळत असून हॉटेल व्यवसायिकांना टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे. तालुक्याच्या मुख्यालयाची ही अवस्था असेल तर मेळघाटातील दऱ्या-खोऱ्यातील दुर्गम गावातील परिस्थिती किती भीषण असेल? याची कल्पना यावरून येते.

शक्कर तलाव कोरडा, पाणी पुरवठा ठप्प - चिखलदरा शहराचा प्रमुख जलस्त्रोत असलेला शक्कर तलाव कोरडा पडल्यानं नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पावसाची सुरुवात होऊनही तलावातील पाणीसाठा वाढलेला नसल्यानं नागरिकांची चिंता कायम आहे.



आमझरी गावातून बोअरचे पाणी : पाणीटंचाईवर तात्पुरता उपाय म्हणून नगरपरिषदेकडून चिखलदरापासून सुमारे 7 किलोमीटर अंतरावरील आमझरी येथील बोरवेलमधून पाणी शहरात आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तीन-चार दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होत असला तरी या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांमध्ये शंका व्यक्त केली जात आहे. दूषित पाण्यामुळे पोटदुखी, जुलाबाचे आजार वाढल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.

पर्यटनालाही बसला फटका : राज्यभरातून पर्यटक आकर्षित करणाऱ्या चिखलदऱ्यातील हॉटेल व्यवसायिकांनाही पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसला आहे. परतवाडा अचलपूरसह इतर भागातून टँकरद्वारे पाणी आणावं लागतात असल्यानं खर्च वाढला असून पर्यटन व्यवसाय यावरही त्याचा परिणाम होतो आहे.


मेळघाटातील गावांची अवस्था अधिकच गंभीर : चिखलदरा हे तालुक्याचं मुख्य ठिकाण असूनही इथं पाण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. मात्र मेळघाटातील दऱ्या-खोऱ्यात वसलेल्या अनेक आदिवासी गावांमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही बिकट आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना आणि जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागत आहे.


पाणीटंचाई हीच सर्वात मोठी समस्या - चिखलदऱ्यातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पाणीटंचाई आहे. जुलै महिना सुरू झाला तरी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, असं चिखलदरा येथील रहिवासी आणि हॉटेल व्यवसायिक संकेत पारधी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. आमच्या हॉटेलमध्ये पाणी साठवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केली आहे. मात्र चिखलदरा येथील शक्कर तलाव अद्याप भरलेला नसल्यानं संकट कायम आहे. मेळघाटातील दुर्गम गावांमध्ये ही समस्या आणखी तीव्र असल्याचंही संकेत पारधी म्हणाले.

शहापूरलाही पाणीटंचाईचा फटका - चिखलदराला अगदी लागून असणाऱ्या शहापूर गावात देखील तीव्र पाणी टंचाई असून पिण्याच्या पाण्यासाठी सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावं लागतं. जनावरांसाठी ही पाण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. पावसाला झालेल्या विलंबामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली, असं शहापूर येथील रहिवासी अतुल काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.


दूषित पाण्यामुळे वाढले आजार - दोन दोन - तीन तीन दिवस पाणी मिळत नसल्यानं मोठा त्रास सहन करावा लागतो. काही दिवसांपूर्वी मिळणारं पाणी पिण्यायोग्य नसल्यानं पोटदुखी आणि जुलाबाचा त्रास झाला‌ असं चिखलदरा येथील रहिवासी प्रमिला कंदीलवार म्हणाल्या. आता औषधोपचार सुरू आहेत. नगराध्यक्ष शेख अब्दुल आणि नगरसेवक मांगलेकर यांच्या प्रयत्नामुळे आमझरीतलं पाणी आता चिखलदऱ्यात येत आहे. या पाण्यावर औषधोपचार आता करण्यात आल्यानं हे पाणी थोडं बरं तरी आहे. पण घरी येणाऱ्यांना पाणी पाजण्याची देखील हिंमत होत नाही, अशी भीती प्रमिला कंदीलवार यांनी व्यक्त केली. तसंच, चांगला पाऊस सुरू झाला की, तलाव भरेल आणि परिस्थिती सुधारेल, अशी आशादेखील त्यांनी व्यक्त केली.

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TAGGED:

चिखलदरा
भीषण पाणी टंचाई
WATER SHORTAGE IN CHIKHALDARA
MONSOON
WATER SHORTAGE CHIKHALDARA

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