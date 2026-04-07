रायगडच्या कोर्लई गावात भीषण पाणी टंचाई; 'जल जीवन योजना' ठरली फसवी
रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई गावात जल जीवन योजनेचा फज्जा उडाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय.
Published : April 7, 2026 at 7:04 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई गावात सध्या भीषण पाणी टंचाईनं गंभीर स्वरुप धारण केलं आहे. शासनाच्या गाजावाजा केलेल्या 'जल जीवन योजने'चा कोर्लईत पूर्णपणे फज्जा उडाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, फणसाड धरणात पुरेसा पाणीसाठा असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळं आणि पाईपलाईनच्या वारंवार होणाऱ्या गळतीमुळं गावकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित राहावं लागत आहे.
तक्रार करूनही ठोस उपाययोजना नाही : कोर्लई गावातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. 'जल जीवन योजने'अंतर्गत गावात पाणी पोहोचवण्यासाठी उभारलेली पाईपलाईन सतत फुटत असल्यामुळं पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. यामुळं गेल्या दोन महिन्यांपासून गावात पाण्याचा थेंबही पोहोचलेला नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी ग्रामस्थांना आता टँकर किंवा बाटलीबंद पाणी विकत घ्यावं लागत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांवर याचा मोठा ताण पडत असून, महिलांना आणि लहान मुलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती करावी लागत आहे. ग्रामस्थांच्या मते, योजनेच्या कामात ठेकेदारानं मोठ्या प्रमाणात हलगर्जी केली असून, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळं पाईपलाईन वारंवार फुटत आहे. प्रशासनाकडं वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, असा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
शासनानं हस्तक्षेप करून ही समस्या सोडवावी : कोर्लई गावात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असताना प्रशासन मात्र अजूनही झोपेत असल्याचं चित्र आहे. फणसाड धरणात पाणी असूनही केवळ निष्काळजीपणामुळं गावकऱ्यांना तहान सहन करावी लागत आहे. आता तरी प्रशासन जागं होऊन दोषींवर कारवाई करत गावाला तत्काळ पाणीपुरवठा सुरळीत करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोर्लईतील पाणी टंचाईमुळं ग्रामस्थांचं जगणं कठीण झालं असून, जल जीवन योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. शासनानं तातडीनं हस्तक्षेप करून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आम्ही करायचं काय? : गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्हाला पाणी मिळत नाही. 10 ते 15 दिवसात आम्ही ग्रामपंचायतीच्या अनेक फेऱ्या मारल्या. ग्रामसभा पण झाली. गावचे सरपंच सांगतात की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे पैसे नाहीत. आम्ही टँकरनं पाणी पुरवठा करणाऱ्यांना पैसे देऊ शकत नाही. यामुळं कोर्लई गावातील नागरिकांना काय करायचं? संपूर्ण कोर्लई गावात पाणी नाही, अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.
