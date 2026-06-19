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बीडवर भीषण पाणीसंकट! जून संपत आला तरी पाऊस गायब, तब्बल 81 जलप्रकल्प पूर्णपणे कोरडे

बीडमध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळं पाऊस न पडल्यानं भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. 173 प्रकल्पांपैकी 79 प्रकल्प मृतसाठ्यात गेले आहेत. तर 81 प्रकल्प कोरडे पडले आहेत.

WATER CRISIS IN BEED
बीडवर भीषण पाणीसंकट! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:57 PM IST

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बीड : बीड जिल्ह्यात एल निनोचा प्रभाव आणि पावसानं मारलेली दडी यामुळं भीषण पाणी टंचाईचे ढग घोंगावत आहेत. जून महिना संपत आला तरीही पावसाचा थांगपत्ता नसल्यामुळं प्रशासनासह बळीराजाची चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यात मध्यम लघु प्रकल्प 173 आहेत. या प्रकल्पांमध्ये केवळ 17.25 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उरला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 173 यापैकी 79 लघु प्रकल्प 'मृतसाठयात' गेले असून, 81 पाणीसाठा प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. तर 13 प्रकल्पात काही प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

माध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन (ETV Bharat Reporter)

बीड जिल्ह्यातील कोणत्या लघु प्रकल्पात किती पाणीसाठा? :

  • माजलगाव : 21.22%
  • बिंदुसरा : 19.81%
  • सिंदफणा : 18.44%
  • बेलपारा : 7.78%
  • मेहकरी- 9.67%
  • कडी : 22.15%
  • रूटी : 0.31%
  • तलवार : 0.61%
  • वाण : 27.34%
  • बोरणा :15.39%
  • बोधेगाव :19.64%
  • सरस्वती : 29.82%
  • कुंडलीका :33.51%

पाऊस पडला नाही तर... : प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेतल्यास अजून पाऊस लांबला तर येणाऱ्या काळात बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी नक्कीच वणवण करावी लागणार आहे. अनेक प्रकल्प पूर्णपणे आटले आहेत. तर अनेक प्रकल्प केवळ मृतसाठा म्हणून उरले आहेत. मोठ्या आणि दमदार पावसाशिवाय हा पाणीप्रश्न मार्गी लागणं अशक्य असल्याचं चित्र आहे. तलावामध्ये खड्डे खोदून पाणी शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

पाण्याची चोरी करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार : "बीड जिल्ह्यातील जे प्रकल्प आहेत, त्यामधील पाण्यासाठी आता मृत्त साठ्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. जलसंधारण विभाग विद्युत विभाग व संबंधित विभागांमध्ये जे अधिकारी येतात. त्यांची अनेक वेळा आम्ही बैठक घेतली आहे. या संदर्भात त्या भागातील विद्युत कपात करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. जे कोणी पाण्याची चोरी करेल त्याच्यावर आम्ही गुन्हे दाखल करणार आहोत," अशी माहिती बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिली.

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TAGGED:

बीडमध्ये पाणी संकट
WATER SHORTAGE IN BEED
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BEED WATER SCARCITY STATISTICS
WATER CRISIS IN BEED

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