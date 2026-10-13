पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळं राज्यातील 4 जिल्ह्यांवर संकट; टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू, मंत्री गुलाबराव पाटील यांची महिती
पावसाची मोठी तूट आणि धरणांमधील खालावलेल्या साठ्यामुळं महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील एकूण 4 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पाणीटंचाईचे (Water Crisis) सावट आहे.
Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST
मुंबई : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोर पाण्याचे मोठे संकट उभे ठाकले असून, सध्या राज्यातील 4 जिल्ह्यांमध्ये टंचाईचे सावट सर्वाधिक जाणवत आहे. पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने टँकर नियोजनासह पर्यायी जलस्रोतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकर : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळं पाण्याची मागणी वाढली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, अहिल्यानगर, धाराशिव यांसह सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक 278 टँकर सुरू असून, 254 गावे आणि 1,299 वाड्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नाशिक आणि अहिल्यानगर या चार जिल्ह्यांमध्ये सध्या टंचाईची तीव्रता जास्त आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मिळून जवळपास 700 च्या आसपास टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.
टंचाईवर सविस्तर चर्चा : याशिवाय इतर जिल्ह्यांमध्ये अद्याप एकही टँकर सुरू करावा लागलेला नाही. मात्र पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. तसेच विभागीय स्तरावर आढावा घेतल्यानंतर आता मतदारसंघांनुसार बैठका सुरू करण्यात आल्या आहेत. वैजापूर, नेवासा आदी मतदारसंघांच्या आमदारांशी चर्चा करून त्यांच्या तालुक्यांतील टंचाई आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. विहीर अधिकृत करणे, टिपीडब्ल्यूके करणे, नवीन विहीर किंवा बोरवेल घेणे यांसारख्या विविध सूचनांवर विचार केला जात आहे. जेणेकरून नवीन टँकर सुरू करण्याची वेळ येऊ नये आणि आधीपासून उपलब्ध असलेल्या स्रोतांचा प्रभावी वापर करता येईल, असे ते म्हणाले.
लातूर आणि विदर्भाची स्थिती नियंत्रणात : मध्यंतरीच्या काळात लातूर आणि विदर्भ भागात ट्रेनद्वारे (रेल्वेने) पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत लातूरमध्ये एकही टँकर सुरू नाही. देवाच्या कृपेने तशी वाईट परिस्थिती पुन्हा ओढवू नये, यासाठी शासन पूर्णपणे सतर्क असून टँकरची गरज भासल्यास त्याचे नियोजन कसे करायचे, याचे आराखडे आधीपासूनच तयार ठेवण्यात येत आहेत.
नवीन टँकर टाळण्यासाठी उपाययोजना : पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने मतदारसंघनिहाय आढावा बैठका सुरू केल्या आहेत. स्थानिक आमदारांशी चर्चा करून टंचाईग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. विहिरींचा वापर, नवीन विहिरी आणि बोअरवेलची उपलब्धता यांसारख्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे. उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करून नवीन टँकर सुरू करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितलं.
टँकरने पाणीपुरवठा : जळगाव जिल्ह्यात 169 टँकरद्वारे 160 गावे आणि 930 वाड्यांना, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात 146 टँकरद्वारे 148 गावे आणि 967 वाड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. धाराशिव जिल्ह्यातही 166 टँकर सुरू आहेत. सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतही टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 278 टँकर सुरू असून, तेथील 254 गावे आणि 1299 वाड्या प्रभावित झाल्या आहेत.
लातूरमध्ये सध्या टँकरची गरज नाही : लातूर आणि विदर्भातील काही भागांत रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. मात्र, सध्या लातूरमध्ये एकही टँकर सुरू नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात पाणीटंचाई वाढल्यास तातडीनं उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी शासनाकडून नियोजन केले जात आहे. दरम्यान, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. उपलब्ध पाणी पुढील काळातही पुरावे, यासाठी प्रत्येकाने पाणी बचतीला प्राधान्य द्यावे, असं आवाहन मंत्री पाटील यांनी केलं.
बाधित गावे व वाड्या : एकूण 635 गावे आणि 2497 वाड्यांमध्ये टँकर सुरू आहेत.
टँकरची एकूण संख्या
- शासकीय टँकर - 15
- खाजगी टँकर - 753
- एकूण टँकर - 768
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