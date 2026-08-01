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गडचिरोलीतील भामरागड जलमय; सुमारे 300 घरे पाण्याखाली, अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त

29 जुलै रोजी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. दिवसभर आणि रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पार्लकोटा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढत होती.

Severe Floods Inundate Bhamragad
गडचिरोलीतील भामरागड जलमय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 6:30 PM IST

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गडचिरोली : मुसळधार पावसामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात पूरस्थिती निर्माण झाली असून पार्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे तालुक्याचे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. तालुका मुख्यालयातील सुमारे 80 टक्के वस्ती पाण्याखाली गेली असून अंदाजे 300 घरं जलमय झाली आहेत. व्यापारी वर्गासह शेकडो कुटुंबांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे.

अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त : 29 जुलै रोजी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी देण्यात आला होता. दिवसभर आणि रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पार्लकोटा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढत होती. रात्री सुमारे 11:25 वाजता पुलावर पाणी आलं. मात्र, दरवर्षीप्रमाणेच पाणी वाढेल, असा अंदाज असल्याने नागरिकांनी विशेष धास्ती घेतली नव्हती. मात्र, मध्यरात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक झपाट्याने वाढली आणि काही वेळातच संपूर्ण बाजारपेठ तसंच गावातील अनेक भागांत पाणी शिरलं. पुराचा वेग इतका प्रचंड होता की नागरिकांना घरातील साहित्य बाहेर काढण्याचीही संधी मिळाली नाही. जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी सुरक्षित स्थळी धाव घेतली.

गडचिरोलीतील भामरागड जलमय (ETV Bharat)

पुरामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून अन्न, कपडे आणि निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्यापाऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं असून सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पूरस्थितीमुळे भामरागडमध्ये गेल्या 48 तासांपासून वीजपुरवठा खंडित आहे. तसंच बीएसएनएलसह अनेक खासगी मोबाईल नेटवर्कही बंद पडल्यानं नागरिकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क तुटला. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी संपर्क साधणंही शक्य झालं नाही.

शासनाची पूर्वतयारी नव्हती, नागरिकांचा आरोप : स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, 2019 च्या महापुरापेक्षाही यावेळी अधिक गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली. मात्र, प्रशासनाकडून पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. दरवर्षी पूरकाळात आरोग्य पथके आणि गर्भवती महिलांसाठी विशेष निवारा व्यवस्था केली जात होती. यंदा मात्र ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असून आवश्यक पूर्वतयारीही करण्यात आली नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाकडून बचाव आणि मदतकार्य सुरू : तहसीलदार किशोर बागडे, एसडीआरएफ, अतिजलद प्रतिसाद पथक तसंच पोलीस प्रशासनाने बचाव आणि मदतकार्य सुरू ठेवलं असून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, मेडपल्ली गावातही पुराचं पाणी शिरलं आहे. तसंच धोडराज, दुब्बगुडा, कोठी, फुलनार आणि गुंडरवाही या गावांमध्येही काही प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, सर्वाधिक फटका भामरागड शहराला बसला आहे.

रुग्णाला उपचारासाठी हेलिकॉप्टरने गडचिरोलीला नेलं : लाहेरी येथील श्याम सुंदर नरोटे (वय 39) हे 30 जुलै रोजी जंगलात वासे तोडण्यासाठी गेले असताना, अचानक पायाला दंश झाल्याचा संशय निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांना चक्कर येऊन ते जंगलात कोसळले. त्यांच्यासोबत असलेल्या सहकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने लाहेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. तिथं प्राथमिक उपचार करण्यात आले. मात्र, मुसळधार पावसामुळे लाहेरी-भामरागड मार्गावरील पूरस्थितीमुळे रस्ता बंद असल्यानं रुग्णाला पुढील उपचारासाठी हलवण्यात अडचणी येत होत्या. यावेळी पोलीस प्रशासनानं वाहनाच्या साहाय्याने रुग्णाला भामरागड येथील आयटीआयजवळील नाल्यापर्यंत आणलं. त्यानंतर भामरागड अतिजलद प्रतिसाद पथकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सतीश पाटील, कमांडर योगेंद्र सडमेक, योगेश सडमेक, गिसू मडावी, सचिन दुग्ग, चेतन कुमरे, देवाजी मुडमा तसंच उपविभागीय पोलीस कार्यालयाचे गणेश पण्यालवाल यांनी रुग्णाला सुरक्षितपणे ग्रामीण रुग्णालय, भामरागड येथे पोहोचवून तातडीचे उपचार उपलब्ध करून दिले. रुग्णाची प्रकृती लक्षात घेता तहसीलदार किशोर बागडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हेलिकॉप्टरची व्यवस्था केली. त्यानुसार रुग्णाला पुढील उपचारासाठी हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोली इथं रेफर करण्यात आलं.

भामरागडवासीयांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास; पूर ओसरला, पण शेकडो कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्

कुटुंबाचे अश्रू थांबेना?

तीन दिवस तालुक्याचा संपर्क तुटला; २०० हून अधिक घरांत व ४० ते ५० दुकानांत शिरले पाणी, १०० पेक्षा अधिक गावांचा संपर्क अद्याप संपर्क साधता आला नाही

बुधवारी मध्यरात्री अचानक आलेल्या पुरामुळे भामरागड तालुक्याचा बाहेरील जगाशी संपर्क तुटला. सलग तीन दिवस वीजपुरवठा, मोबाईल नेटवर्क आणि वाहतूक व्यवस्था ठप्प राहिल्याने नागरिकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. मात्र शनिवारी सकाळपासून पर्लकोटा नदीचा पूर ओसरू लागल्याने शहराचा संपर्क पूर्ववत झाला आणि भामरागडवासीयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

भामरागड शहरापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर इंद्रावती, पामुलगौतमी आणि पर्लकोटा या तीन मोठ्या नद्यांचा संगम आहे. गेल्या दोन महिन्यांत नदीच्या पातळीत भर पडत नव्हती, त्यामुळे बुधवारी मध्यरात्री अचानक पुराची कोणालाही कल्पना आली नव्हती. काही क्षणांतच पर्लकोटा पुलावरून पाणी शहरात घुसलं आणि बाजारपेठ जलमय झाली. पुरामुळे शहरातील 40 ते 50 दुकानांमध्ये पाणी शिरल्यानं व्यापाऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. तसंच आंबेडकर नगर, शोभानगर आणि पुसींगटोला परिसरातील 200हून अधिक घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरून संसारोपयोगी साहित्य, धान्य, कपडे, फर्निचर आणि अन्य वस्तूंचं मोठं नुकसान झालं. अचानक आलेल्या पुरामुळे नागरिकांना लेकराबाळांना घेऊन अंधारात जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडावं लागलं. आज पाणी ओसरत असलं तरी उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे अश्रू थांबलेले नाहीत.

शनिवारी सकाळी पावसाने उघडीप दिल्यानंतर पर्लकोटा पुलावरील पाणी कमी झालं. सकाळी सुमारे 10 वाजता तीन दिवसांपासून बंद असलेला मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. पुलावर साचलेला गाळ, चिखल आणि कचरा जेसीबीच्या सहाय्याने हटविण्यात आला. भामरागड पोलिसांनी पुलावर सुरक्षा व्यवस्था ठेवून वाहतूक सुरळीत केली. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना अडकून पडलेली वाहनं, प्रवासी मार्गस्थ झाले. दरम्यान, तालुक्यातील 100हून अधिक गावांचा संपर्क अद्यापही होत नसल्यानं ग्रामीण भागातील नेमकी परिस्थिती समोर आलेली नाही. मोबाईल नेटवर्क आणि दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत असल्यामुळे प्रशासनालाही संपूर्ण माहिती मिळालेली नाही. तहसील प्रशासनाकडून ग्रामीण भागाशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असून, परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. पूरग्रस्तांना तातडीने मदत, पंचनामे आणि पुनर्वसनाची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

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SEVERE FLOODS IN GADCHIROLI
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