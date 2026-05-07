पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याआधी शंभर वेळा विचार करा
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. दोन्ही पालिकांनी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली.
Published : May 7, 2026 at 9:52 AM IST
पुणे/पिंपरी चिंचवड - सध्या शाळांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या असून, पुढील महिन्यांपासून शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होणार आहे. सध्या पालकांकडून विविध शाळेत मुलांचे प्रवेश केले जात आहेत. मुलांना चांगली शाळा मिळावी यासाठी पालक प्रयत्न करत असतात. मात्र, पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं शासन स्तरावर कोणतीही अधिकृत मान्यता नसलेल्या पुण्यातील 13 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली आहे. पाल्यांचा प्रवेश घेताना पालकांनी सावधानता बाळगावी, असं आवाहन केलं आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात शहरातील 13 शाळा अनधिकृत असल्याचं जाहीर केलं आहे. पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश या शाळांमध्ये घेऊ नये, असं आवाहन पालिकेच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
पुण्यातील अनधिकृत शाळा - महापालिकेनं जाहीर केलेल्या यादीनुसार, न्यू मिलेनियम स्टार इंग्लिश मिडियम स्कूल - बिबवेवाडी, पुणे, महात्मा गांधी प्रशाला - येरवडा, टीम्स तकवा इस्लामिक स्कूल अँड मक्तब - कोंढवा खुर्द, सेंट व्ह्यू इंटरनॅशनल स्कूल - कोंढवा बुद्रुक, इमॅन्युअल पब्लिक स्कूल - हडपसर, आकांक्षा अकॅडमी स्कूल - लोहगाव, एलोरा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशन आर्यन पब्लिक स्कूल - नऱ्हे, लेगसी हाय स्कूल - कोंढवा बुद्रुक, शिबली नोमानी इंग्लिश मिडियम स्कूल - कोंढवा बुद्रुक, ऑर्किड्स द इंटरनॅशनल स्कूल - उंड्री, ता. हवेली, ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट पुणे, इकरा इस्लामिक स्कूल - कौसरबाग, कोंढवा, ग्लोबल इंग्लिश मिडियम स्कूल - आंबेगाव बुद्रुक आणि आर्यन वर्ल्ड स्कूल - उंड्री या अनधिकृत शाळांचा समावेश आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील 10 इंग्रजी शाळा अनधिकृत - पिंपरी चिंचवड शहरातही अशीच परिस्थिती आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागानं महत्त्वाचा निर्णय घेत शहरातील 10 इंग्रजी शाळांना अनधिकृत घोषित केलं आहे. या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेऊ नये, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनानं पालकांना दिला असून, यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
आवश्यक निकष पूर्ण केले नाहीत - महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या यादीत समाविष्ट असलेल्या शाळांनी शासनानं ठरवलेले आवश्यक निकष पूर्ण केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक वेळा नोटिसा देऊनही संबंधित शाळांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि तांत्रिक पूर्तता केली नसल्यामुळे अखेर त्यांच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची यादी -
- ब्लोमिंग बर्ड्स, ताथवडे
- लिटील स्टार इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चिंचवडेनगर
- माऊंट एव्हरेस्ट इंग्लिश स्कूल, कासारवाडी
- डी. एम. के. इंटरनॅशनल स्कूल, कासारवाडी
- माने इंग्लिश मिडीयम स्कूल, काळेवाडी
- नर्चर इंटरनॅशनल स्कूल, काळजेवाडी, चऱ्होली
- माईंडवर्ल्ड इंटरनॅशनल स्कूल, काळजेवाडी, चऱ्होली
- हेम्स इंटरनॅशनल स्कूल, वाकड
- कॅटलिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल, चऱ्होली फाटा गॅलेक्सी इंटरनॅशनल स्कूल, मोशी
हेही वाचा -