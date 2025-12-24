एकीकडे ठाकरे बंधू एकत्र, दुसरीकडे मनसेच्या जिल्हाध्यक्षांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सोडला पक्ष
शहराध्यक्ष सुमित खांबेकर यांनी शिवसेनेत तर इतर काही पदाधिकाऱ्यांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केला आहे.
Published : December 24, 2025 at 8:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्तपणे आज युतीची घोषणा केली. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अनेक मनसे नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी इतर पक्षांमध्ये प्रवेश केला. शहराध्यक्ष सुमित खांबेकर यांनी शिवसेनेत तर इतर काही पदाधिकाऱ्यांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केला आहे. त्यामुळं शहरातील आश्वासक चेहरे अचानक गेल्यानं मनपा निवडणुकीत मनसे-शिवसेना (उबाठा) युतीला मोठा धक्का बसला आहे.
मनसे जिल्हाध्यक्ष शिवसेनेत : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे त्यांची पत्रकार परिषद सुरू असताना दुसरीकडे मनसेचे स्थानिक पदाधिकारी इतर पक्षात प्रवेश घेताना दिसले. मनसे जिल्हाध्यक्ष सुमित खांबेकर यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. दरम्यान, सुमित खांबेकर मनसेच्या स्थापनेपासून पक्षाचे काम करत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांनी शहरासह जिल्ह्यात पक्षाचा विस्तार केला होता. "ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने पक्षाला नवीन ताकद मिळेल, असं वाटत असताना मुंबई बाहेरील स्थानिक निवडणुकांमध्ये मनसे सहभाग घेणार नाही, अशी शक्यता असल्याने इतके वर्ष काम करून जर निवडणूक लढवता येणार नाही तर कार्यकर्त्यांना न्याय कसा मिळणार. शिवाय पक्षाचे कुठल्याचं पद्धतीचे सहकार्य नसल्याने हा निर्णय घेतला," सुमित खांबेकर यांनी सांगितलं.
शिवसेना (उबाठा) पक्षासोबत काम करणं शक्य नाही : उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राज ठाकरे यांनी एकत्र येत नवीन समीकरण समोर आणले. मात्र शिवसेना (उबाठा) पक्षाविरोधात इतके वर्ष काम केलं, आंदोलन केलं. त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करणं अवघड होणार होतं. त्याचबरोबर शिवसेना (उबाठा) पक्षात माजी महापौर रशीद मामू यांनी पक्षप्रवेश केला आहे, ज्या व्यक्तीने वंदे मातरम् ला विरोध केला. शहराचे नाव संभाजीनगर करण्यास विरोध केला, अशा व्यक्तीसोबत प्रचार कसा करणार, असे अनेक प्रश्न होते. मनात अनेक प्रश्न असल्यानं हा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जोडले गेल्याने काम करणाऱ्याला न्याय मिळेल, असा विश्वास असल्याने शिवसेनेत प्रवेश घेतला आहे, असं सुमित खांबेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
मनसे पदाधिकाऱ्यांचा भाजपामध्ये प्रवेश : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपाची ताकद दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. बुधवारी मनसेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत भाजपामध्ये अधिकृत पक्षप्रवेश केला. मनसेचे पश्चिम विधानसभा शहराध्यक्ष गजन गौडा पाटील व पूर्व विधानसभा शहराध्यक्ष आशिष सुरडकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाच्या विकासाभिमुख धोरणांवर विश्वास ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे नवप्रवेशित कार्यकर्त्यांनी सांगितलं. यावेळी, "भाजपा हा सर्वसामान्य जनतेचा पक्ष आहे. इथं छोट्यातल्या छोट्या कार्यकर्त्यालाही काम करण्याची संधी मिळते. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत लोकाभिमुख काम करण्याची मोठी संधी आपल्याला मिळणार आहे," असं मत भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केलं.
