राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीवर जिल्हा परिषद निवडणूकीचं सावट; बैठकीला अनेक मंत्री अनुपस्थित
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राज्यातील मंत्र्यांनी राज्यमंत्री मंडळाची बैठकीकडं पाठ फिरवल्याचं दिसत आहे.
Published : January 27, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई : नुकत्याच 29 महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत महायुती मोठं यश मिळवलं. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान सत्ताधारी नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्री एकमेकांसमोर आल्यावर नेमकं काय घडणार याची उत्सुकता होती. पण महानगरपालिका निवडणुकीनंतर 24 जानेवारीला पहिली राज्यमंत्री मंडळाची बैठक झाली. पण त्या बैठकीला 10-12 मंत्री उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन्ही बैठकीला अनुपस्थित : महानगरपालिका निकाल संपेपर्यंत जिल्हापरिषदेची निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यानंतर सर्व मंत्री हे आपआपल्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीच्या प्रचारात उतरले. मंगळवारी पार पडलेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीला 38 मंत्र्यांपैकी 17 मंत्री अनुपस्थित राहीले. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महानगरपालिका निवडणुकीनंतर पार पडलेल्या दोन्ही मंत्रीमंडळ बैठकीला उपस्थित नव्हते.
एकनाथ शिंदे उतरणार मैदानात : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदेंची जोरदार तयारी : राज्यभरात एकनाथ शिंदे यांच्या 30 हून अधिक सभा आणि रोड शो होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका निवडणुंपाठोपाठ आता जिल्हा परिषद निवडणुकीतही शिवसेनेचं मायक्रो प्लानिंग केलं जातय. जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या सर्वाधिक सभा होणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या सभांमुळं नेत्यांना मिळणार बळ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मैदानात उतरणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 12 जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचार सभा घेणार आहेत. 28 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्येक जिल्हा परिषद असलेल्या जिल्ह्यात सभा घेणार आहेत. 28 तारखेला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगडमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सभा पार पडणार आहेत. मुख्यमंत्री सात दिवसांत एकूण 22 सभा घेणार आहेत. महापालिकेनंतर जिल्हा परिषद काबीज करण्यासाठी भाजपचा जोर वाढल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सभा घेणार असल्यानं भाजपाच्या नेत्यांना बळ मिळणार आहे.
कोणते मंत्री होते बैठकीला उपस्थित :
- मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस
- उपमुख्यमंत्री - अजित पवार
- मंत्री - चंद्रशेखर बावनकुळे
- मंत्री - राधाकृष्ण विखे पाटील
- मंत्री - गिरीश महाजन
- मंत्री - दादा भुसे
- मंत्री - संजय राठोड
- मंत्री - छगन भुजबळ
- मंत्री - मंगल प्रभात लोढा
- मंत्री - पंकजा मुंडे
- मंत्री - अशोक उईके
- मंत्री - आशिष शेलार
- मंत्री - नरहरी शिरवळ
- मंत्री - संजय शिरसाठ
- मंत्री - संजय सावकारे
- मंत्री - प्रताप सरनाईक
- मंत्री - आकाश फुंडकर
- मंत्री - गणेश नाईक
- मंत्री - चंद्रकांत पाटील
- मंत्री - नितेश राणे
- मंत्री - जयकुमार गोरे
