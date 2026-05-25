रेल्वेनं मुंबईच्या दिशेनं प्रवास करताय? तर ही बातमी आहे अतिशय महत्त्वाची

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 29 मेपासून दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी काही मेल, एक्सप्रेस गाड्या या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 5:18 PM IST

मुंबई - रेल्वेनं जर तुम्ही मुंबईच्या दिशेनं प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, दहा दिवसांसाठी मुंबई सीएसएमटीच्या दिशेनं येणाऱ्या काही मेल व एक्सप्रेस गाड्या या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात आल्या आहेत. यामुळं काही काळासाठी प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. तरी प्रवाशांनी लोकलचा वापर करावा, असंही आवाहन यावेळी रेल्वे प्रशासनानं केलं आहे.

काही मेल, एक्सप्रेस गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट - रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या पुनर्विकास कामांच्या अनुषंगानं मध्य रेल्वेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 व 17 वर वाहतूक व पॉवर ब्लॉक सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या ठिकाणी पायाभूत व इतर आवश्यक कामं करण्यात येणार आहेत. यामुळं 29 मेपासून दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी काही मेल, एक्सप्रेस गाड्या या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणार आहेत.

दादर येथे शॉर्ट टर्मिनेट -

• गाडी क्रमांक 12112 अमरावती – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 11002 बल्लारशाह – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नंदीग्राम एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 12810 हावडा – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 11020 भुवनेश्वर – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 22144 बिदर – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 22108 लातूर – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस
• गाडी क्रमांक 22120 मडगाव – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तेजस एक्सप्रेस

ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट -

• गाडी क्रमांक 12134 मंगळुरू – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस



प्रवाशांनी सहकार्य करावे - सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधा व विकास कामांसाठी हा ब्लॉक अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वेने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. प्रवाशांनी सहकार्य करावे व त्यानुसार आपले प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन यावेळी रेल्वेने केले आहे.

CSMT पर्यंत लोकलने प्रवास करण्याची अनुमती - सीएसएमटी रेल्वे स्थानकावर काम सुरू असल्यामुळे दहा दिवसांसाठी दादर आणि ठाणे स्थानकात काही रेल्वे गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणार आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतर गाड्यांचा नियमित प्रवास छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत केला जाऊ शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची अनुमती दिलेली आहे.

