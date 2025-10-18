ETV Bharat / state

अस्तंबा यात्रेवरून परत येणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला, किमान 7 भाविकांचा मृत्यू

यात्रेहून परत येणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप गाडीला अपघात झाला. या अपघातात किमान 7 भाविकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 1:11 PM IST

1 Min Read
नंदुरबार - अस्तंबा यात्रेवरून परत येणाऱ्या भाविकांवर काळानं घाला घातलाय. यात्रेहून परत येणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप गाडीला सकाळी अपघात झाला. चांदशैली घाटात वाहन चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला. या अपघातात किमान 7 भाविकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आमदार राजेश पाडवी यांनी दिली आहे. या अपघातात 10 पेक्षा अधिक भाविक गंभीर जखमी असल्याची माहितीही मिळत आहे.

अपघात एवढा भयंकर होता की या अपघातातील मृत्यूचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. घटनास्थळी पोलीस आणि वैद्यकीय पथक पोहोचलं असून मदत कार्य सुरू आहे. या अपघातातील जखमींना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे. पोलीस यंत्रणाही घटनास्थळी दाखल झाली असून पुढील तपास सुरू आहे.

या अपघातानंतर आमदार राजेश पाडवी यांनी त्याची संपूर्ण माहिती घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना, "नंदुरबारच्या चांदसैली घाटात दुर्दैवी घटना घडली आहे. अस्तंबा ऋषी देवाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांच्या अपघात झाला. या अपघातात सात लोकांच्या दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. जखमींना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालय आणि काहींना नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलेलं आहे. जखमींसाठी मदत कार्य सुरू आहे. पिक-अप गाडीतून जवळपास 40 लोक प्रवास करत असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. जखमी आणि मृतांच्या वारसांना मदत केली जाणार आहे. शवविच्छेदन झाल्यानंतर सर्व संबंधितांच्या घरी मृतदेह पोहोचवण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत आणि जखमींच्या उपचारासाठी देखील मदत करणार", अशी माहिती आमदार राजेश पाडवी यांनी दिली आहे.

Last Updated : October 18, 2025 at 1:11 PM IST

TAGGED:

भाविकांवर काळाचा घाला
ACCIDENT OF DEVOTEES
६ भाविकांचा मृत्यू
अस्तंबा
ACCIDENT OF DEVOTEES

