मुक्या जनावरांच्या वेदनांना वाचा फोडण्यासाठी सत्तरीतील बाबांचा टाहो! आजही न्यायासाठी उपोषण
सत्तरीतील ज्येष्ठ दिलीप कुलकर्णी यांनी शेतकरी आणि पशुधनाच्या भवितव्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. यावरचा राजु वारभुवन यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 25, 2026 at 8:03 PM IST
पुणे - शेती टिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पशुधन टिकले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, या विचारातून सत्तरीतील ज्येष्ठ दिलीप कुलकर्णी यांनी शेतकरी आणि पशुधनाच्या भवितव्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. भाकड जनावरांच्या संगोपनासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, देशी गोवंशासह अन्य पशुधनाचे संवर्धन व्हावे आणि विषमुक्त अन्नव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ते गेल्या पाच दिवसांपासून पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून विविध स्तरांवर पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी आता उपोषणाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जनावरांची जबाबदारी कशी पेलायची? - शेतकऱ्याच्या आयुष्यात पशुधनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शेतीकामापासून ते सेंद्रिय खतनिर्मितीपर्यंत पशुधनाचा उपयोग होत आला आहे. मात्र, दूध देणे बंद झाल्यानंतर किंवा वयस्कर झाल्यानंतर जनावरांचा सांभाळ करणे अनेक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण बनते. चारा, पाणी, निवारा आणि औषधोपचार यांचा खर्च सुरूच राहतो; परंतु त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी होते किंवा पूर्णपणे थांबते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आयुष्यभर सांभाळलेल्या जनावरांची जबाबदारी कशी पेलायची, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याच समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कुलकर्णी यांनी भाकड पशुधनाच्या संगोपनासाठी नियमित आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.
दिलीप कुलकर्णी यांचा पुढाकार - लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या दिलीप कुलकर्णी यांचे आयुष्य शेती आणि पशुधनाशी जोडलेले आहे. 1985 पासून ते सेंद्रिय शेती आणि प्राण्यांवर आधारित शेती पद्धतीसाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाकडून त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. मात्र, पुरस्कार आणि गौरवापलीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस धोरणे आखली गेली पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
केवळ शेतकऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी नाही - देशी गायी, म्हशी, मेंढ्या, उंट, गाढवे, घोडे आणि इतर पशुधन हे ग्रामीण जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. बदलत्या शेतीपद्धती आणि वाढत्या खर्चामुळे या पशुधनाचे महत्त्व दुर्लक्षित होत असल्याची चिंता कुलकर्णी व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, पशुधनाचे संगोपन ही केवळ शेतकऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी मानून चालणार नाही. त्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि दीर्घकालीन संवर्धन धोरण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यासोबतच देशी पशुधनाचे जतन करण्यासही मदत होऊ शकते.
भाकड जनावरांचा सांभाळ म्हणजे केवळ खर्च, या दृष्टिकोनातून बाहेर पडण्याची गरज असल्याचे कुलकर्णी सांगतात. पशुधनाशी संबंधित संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास ग्रामीण भागात रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. शेणापासून सेंद्रिय खत, गोमूत्रावर आधारित उत्पादने तसेच पशुधनाशी निगडित विविध प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण, बाजारपेठ, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊ शकते.
पशुधनाचे संवर्धन करणे - पशुपालनावर आधारित लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे, उत्पादनांच्या विक्रीसाठी योग्य व्यवस्था निर्माण करणे आणि ग्रामीण तरुणांना या क्षेत्रातील व्यवसायांची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे ते अधोरेखित करतात. अशा उपक्रमांमुळे पशुधनाचे संवर्धन आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांना हातभार लागू शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे.
शुद्ध आणि विषमुक्त अन्न मिळावे - कुलकर्णी यांच्या संघर्षाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नागरिकांना शुद्ध आणि विषमुक्त अन्न मिळावे, ही भूमिका. रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी करून सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आणि पशुधनावर आधारित शेती पद्धतींचा अभ्यास करण्याची गरज ते व्यक्त करतात. शेतीतून अधिक मूल्य निर्माण करण्यासाठी बाजारपेठेची मागणी, ग्राहकांच्या गरजा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा विचार केला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेती रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी माध्यम - रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे जाणाऱ्या तरुणांनी ग्रामीण भागातील संधीही ओळखाव्यात, असे आवाहन ते करतात. शेती आणि पशुपालनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन गावातच स्वावलंबी व्यवसाय उभारता येऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी शासनाचे पाठबळ, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत आवश्यक आहे. शेतीकडे केवळ पारंपरिक व्यवसाय म्हणून न पाहता रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.
संसद भवनापर्यंत पाठपुरावा केला - दिलीप कुलकर्णी यांचा हा लढा एका गावापुरता किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून ते विविध ठिकाणी जाऊन शेतकरी, पशुधन संवर्धन आणि विषमुक्त अन्नव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न मांडत आहेत. उदगीरपासून दिल्लीतील संसद भवनापर्यंत त्यांनी पाठपुरावा केला असून, विविध राज्यांतील कृषिमंत्री आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींशी भेटून उपाययोजनांची मागणी केल्याचे ते सांगतात. महाराष्ट्र शासनातील संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पंतप्रधान कार्यालयापर्यंतही निवेदने पाठविल्याचा त्यांचा दावा आहे.
अनेकांकडून आश्वासने आणि शुभेच्छा मिळाल्या; मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणारा निर्णय झालेला नसल्याची खंत ते व्यक्त करतात. वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुण्यात उपोषणासाठी परवानगी मागताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
उपोषणाचा पाचवा दिवस - वयाची सत्तरी ओलांडल्यानंतरही दिलीप कुलकर्णी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. हा संघर्ष स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठी नसून शेतकरी, पशुधन आणि पुढील पिढीच्या भवितव्यासाठी असल्याचे ते सांगतात. त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस उलटत असताना शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक मदत मिळणार का? - भाकड पशुधनाच्या संगोपनासाठी शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत मिळणार का, देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी ठोस धोरण आखले जाणार का आणि पशुधनावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबविल्या जाणार का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. शेती आणि पशुधनाचे संरक्षण हे केवळ शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेशीही संबंधित आहे.
उपोषणातून ठोस निर्णय होणार का? - मुक्या जनावरांच्या वेदना आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुरू असलेल्या या उपोषणातून ठोस निर्णय होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शेतकरी आणि पशुधनाच्या भविष्यासाठी व्यवहार्य उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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