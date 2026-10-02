समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; देवीची मूर्ती आणायला गेलेल्या तरुणांवर काळाचा घाला, पाच जणांचा मृत्यू, 15 जण जखमी
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. देवीची मूर्ती आणायला गेलेल्या तरुणांवर काळानं घाला घातला.
Published : October 2, 2026 at 8:22 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 8:32 AM IST
अमरावती Samruddhi Mahamarg Accident : अमरावती जिल्ह्याच्या धामणगावमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली. देवीची मूर्ती आणायला गेलेल्या तरुणांवर काळानं घाला घातला. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर 15 ते 18 जण जखमी झाल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम यांनी दिली. ट्रक आणि पिकअपमध्ये हा भीषण अपघात झाला.
जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे परिसरातील समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी पहाटे ट्रक आणि बोलेरो पिकअपमध्ये भीषण अपघात झाला. महामार्गावरील चॅनल क्रमांक 97 जवळ झालेल्या या अपघातात पाच जण ठार झाले असून, 15 ते 18 जण गंभीर जखमी आहेत.
पिकअप वाहनात दुर्गादेवीची मूर्ती - शेगाव येथून दुर्गादेवीची मूर्ती घेऊन वर्धाकडे सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते पिकअप वाहनातून प्रवास करत होते. या वाहनाला ट्रॉली लावून त्यामध्ये देवीची मूर्ती ठेवण्यात आली होती. दरम्यान, धामणगाव रेल्वेजवळ त्यांच्या वाहनाला ट्रकनं धडक दिल्याने हा अपघात झाला.
जखमींवर वर्धा येथे उपचार सुरू - घटनेची माहिती मिळताच धामणगाव रेल्वे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने धामणगाव ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आलं. प्राथमिक उपचारानंतर गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी वर्धा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवण्यात आलं. पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम तसेच धामणगावच्या नगराध्यक्षा अर्चना रोठे यांनी रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. अपघाताचे नेमकं कारण पोलीस तपासत आहेत.
धामणगावजवळ यापूर्वीही भीषण अपघात - धामणगाव रेल्वेजवळ समृद्धी महामार्गावर यापूर्वीही अपघात झाले आहेत. जून 2026 मध्ये याच परिसरात चंद्रपूरच्या एका कुटुंबाची कार उभ्या कंटेनरला धडकून पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.
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