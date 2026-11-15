खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कान्हाच्या हाती लेखणी; बालवयातच लेखकाची ओळख, इंग्रजीत लिहिली दोन पुस्तके
अवघ्या सातव्या वर्षी पिंपरी-चिंचवडच्या कान्हा पाटील (Kanha Patil) याने दोन इंग्रजी पुस्तकांचे लेखन केले. वाचा, 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर राजू वारभुवन यांचा स्पेश रिपोर्ट
Published : November 15, 2026 at 7:27 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : वय खेळण्या-बागडण्याचे, हातात खेळणी घेऊन रमण्याचे, मात्र याच वयात एका चिमुकल्याने थेट लेखणी हातात घेत इंग्रजी भाषेत पुस्तक लिहिण्याची किमया साधली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील रहाटणी परिसरात राहणाऱ्या अवघ्या सात वर्षांच्या कान्हा पाटील (Kanha Patil) यानं आपल्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावर इंग्रजी पुस्तकाचे लेखन करून साहित्यविश्वात वेगळी ओळख निर्माण केलीय. ‘ब्रुनो द ब्रेव्ह पपी डिटेक्टिव्ह’ या त्याच्या पहिल्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं आहे.
पुस्तकाचे प्रकाशन : विशेष म्हणजे, कान्हानं केवळ पुस्तकातील कथा लिहिण्यापुरते स्वतःला मर्यादित ठेवलं नाही, तर पुस्तकाचे आतील चित्रांकन, मुखपृष्ठ, मागील मुखपृष्ठ आणि पुस्तकाची संपूर्ण मांडणीही स्वतःच्या कल्पकतेतून साकारली आहे. एवढ्या लहान वयात त्यानं सर्जनशीलता आणि कल्पनाशक्ती दाखवून दिली आहे. एसपीआय पब्लिकेशन, गुरुग्राम यांच्या माध्यमातून त्याच्या या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं आहे. त्याचे हे पुस्तक ऑनलाइन माध्यमांवरही उपलब्ध आहे.
लहानपणापासूनच कान्हाला वाचनाची आवड : कान्हा सध्या सनबिम वर्ल्ड स्कूलमधून इयत्ता तिसरीचे शिक्षण घेत आहे. तो घरूनच ऑनलाइन शिक्षण घेत आहे. घरातील शैक्षणिक आणि बौद्धिक वातावरणाचा त्याच्या जडणघडणीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. लहानपणापासूनच त्याला वाचनाची आवड आहे. पुस्तकांच्या माध्यमातून नवनवीन गोष्टी जाणून घेण्याची त्याची उत्सुकता आहे. याच आवडीतून त्याच्या मनात स्वतः पुस्तक लिहिण्याची कल्पना निर्माण झाली. त्यानंतर त्यानं आपल्या कल्पनांना कथेचे स्वरूप देत लेखनाला सुरुवात केली.
कान्हाचे दुसरे पुस्तकही प्रकाशित : पहिल्या पुस्तकाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर कान्हानं ‘द लॉस्ट कुकी अॅडव्हेंचर’ हे दुसरे पुस्तकही प्रकाशित केले आहे. विशेष म्हणजे, आता तो केवळ काल्पनिक कथांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धनासारख्या महत्त्वाच्या विषयांकडेही त्यानं आपलं लक्ष वळवलं आहे. ऑलिव्ह रिडले या संकटग्रस्त समुद्री कासवांच्या प्रजातीवर आधारित पुस्तक तो तयार करत आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून लहान मुलांना समुद्री कासवांचे महत्त्व, त्यांचं संरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.
आणखी तीन पुस्तकांवर काम सुरू : सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कचे महासंचालक डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांनी कान्हाच्या लेखनकौशल्याची दखल घेत ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासवांवर पुस्तक लिहिण्याची विशेष जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कच्या माध्यमातून होणार आहे. याशिवाय कान्हा आणखी तीन पुस्तकांवर काम करत असून, त्याच्या कल्पनाशक्तीला मिळणारी ही नवी दिशा विशेष कौतुकास्पद ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन : लेखनाबरोबरच कान्हाने अभिनय आणि बालकलाकार म्हणूनही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विविध प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची तसेच नामांकित ब्रँडसोबत काम करण्याची संधी त्याला मिळाली आहे. त्यामुळं साहित्य, अभिनय आणि सर्जनशीलता अशा विविध क्षेत्रांत तो एकाचवेळी आपली प्रतिभा दाखवत आहे. केवळ सात वर्षांच्या वयात साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या कान्हानं शैक्षणिक क्षेत्रातही आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. ऑलिम्पियाड परीक्षांमध्ये त्याने राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन केलं आहे. अभ्यास, वाचन, लेखन, अभिनय आणि विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग अशा अनेक गोष्टींचा समतोल साधत त्यानं आपल्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवली.
कुटुंबातील सदस्यांकडून मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन : कान्हाच्या या यशामागे त्याच्या कुटुंबीयांचेही मोठं योगदान आहे. त्याची आई डॉ. दीप्ती पाटील या मानसशास्त्र विषयात पीएचडीधारक आहेत. त्याचे आजोबा डॉ. एस. डी. पाटील हे 42 वर्षांचा अनुभव असलेले क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आणि हिप्नोथेरपिस्ट आहेत. कुटुंबातील सदस्यांकडून त्याला सातत्यानं मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळते. मात्र, त्याच्या कल्पना, कथा आणि पुस्तकनिर्मितीतील सर्जनशीलता ही त्याची स्वतःची आहे. मुलांच्या आवडीला योग्य वयात प्रोत्साहन दिल्यास त्यांच्यातील सुप्त गुणांना कशी संधी मिळू शकते, याचे कान्हा हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
स्वप्नांना आणि कल्पनाशक्तीला मर्यादा नसतात : एकीकडं अनेक मुले या वयात मोबाईल आणि खेळण्यांमध्ये रमलेली असताना कान्हानं पुस्तकांच्या माध्यमातून स्वतःचे वेगळे विश्व निर्माण केलंय. सातव्या वर्षी दोन पुस्तकांचे लेखन आणि प्रकाशन, तिसऱ्या पुस्तकातून समुद्री जीवांच्या संवर्धनाचा संदेश आणि आणखी तीन पुस्तकांची सुरू असलेली तयारी, हा त्याचा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे. वय लहान असलं तरी स्वप्नांना आणि कल्पनाशक्तीला मर्यादा नसतात, हेच कान्हा पाटील यानं दाखवून दिलंय.
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