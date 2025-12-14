ETV Bharat / state

दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा चिमुकल्यावर हल्ला; गळा, डोक्यावर दातांचा मारा, सिद्धेशचा मृत्यू

संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग परिसरात बिबट्यानं केलेल्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय.

leopard attack
पिंजऱ्यात अडकलेला बिबट्या (ETV Bharat Reporter)
Published : December 14, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : राज्यात बिबट्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललाय. बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू, जखमी होण्याचं प्रमाण वाढलं असून, त्यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. असाच एक प्रकार संगमनेरमध्ये घडलाय. बिबट्याच्या हल्ल्यात सात वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग येथे शनिवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सिद्धेश सुरज कडलग असं मृत मुलाचं नाव आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण जवळेकडलग परिसरात शोककळा पसरली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय.

चिमुकल्याचा मृत्यू : संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग गावापासून काही अंतरावर कडलग वस्ती आहे. येथे शेती व दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सिद्धेशचे आई-वडील शेती व दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शनिवारी दुपारी नेहमीप्रमाणे काम करून कुटुंबीयांनी विश्रांती घेतली होती. सायंकाळी सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त असताना सिद्धेश घराच्या परिसरात खेळत होता. घराशेजारी असलेल्या गिणीगवतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं सिद्धेशवर अचानक हल्ला केला. बिबट्यानं त्याला तोंडात धरून गवताच्या दिशेनं नेलं. हा प्रकार मुलाच्या आजीनं पाहिल्यानंतर त्यांनी आरडाओरडा केला.

बिबट्यानं काढला पळ : आवाज ऐकून नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गर्दी वाढताच मुलाला सोडून बिबट्यानं पळ काढला. गंभीर जखमी अवस्थेत सिद्धेशला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, गळा व डोक्याला बिबट्याचे दात लागल्यानं मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला होता. डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केलाय.

died in leopard attack
बिबट्याच्या हल्लात मुलाचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)

स्थानिक नागरिकांचा संताप : घटनेनंतर वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलीस आणि वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच गावातील नागरिकांनी बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी शोध मोहीम सुरू केली. गेल्या अनेंक दिवसांपासून बिबट्या या परिसरात असल्याची माहिती नागरिकांनी वनविभागाला दिली होती. तसंच परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या सीसीटीव्हीमध्ये देखील हा बिबट्या कैद झाला होता. वनविभागानं त्याचवेळी दखल घेतली असती तर आज एका सात वर्षीय मुलाचा बळी गेला नसता, असा संताप व्यक्त होत आहे.

वनविभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात : संतप्त ग्रामस्थांनी गावातील आढळेश्वर आश्रमात बैठक ठेवली असून, वनविभागानं बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. संगमनेर तालुक्यात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. भर दिवसा गावात बिबट्यांचा मुक्त संचार होत असून वनविभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

संपादकांची शिफारस

