ETV Bharat / state

पारडी शिवारात बिबट्याचा धुमाकूळ ; सात नागरिकांवर हल्ला, वनविभागाकडून बिबट्या जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू

नागपुरातील पारडी शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्यात 7 नागरिक जखमी झाले आहेत. या नागरिकांना नागपूरच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

Seven Injured In Leopard Attack
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : पारडी शिवारात बिबट्यानं धुमाकूळ घातला असून तब्बल 7 नागरिकांवर हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना पारडी शिवारात बुधवारी सकाळी घडली. या नागरिकांवर नागपूरच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान या बिबट्याला जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती नागपूरच्या उपवनसंरक्षक विनिता व्यास यांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

बिबट्याच्या हल्ल्यात सात जण जखमी : बुधवारी पहाटेच्या सुमारास पार्डी परिसरातील शिव नगर इथं बिबट्या घुसल्याची माहिती वन विभागाला फोन करुन कळवण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी दहशत पसरली. बिबट्याच्या हल्ल्यात सात जण जखमी झाले, अशी माहिती नागपूरच्या उपवनसंरक्षक (DCF) विनिता व्यास यांनी वृत्तसंस्थेला दिली. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभाग आणि वन्यजीव उपचार केंद्राचं पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. जखमींना उपचारासाठी नागपूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं, अशी माहितीही यावेळी उपवनसंरक्षक विनिता व्यास यांनी दिली.

बिबट्याचा प्रश्न गाजला अधिवेशनात : राज्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे. याबाबत शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनात लक्ष्यवेधी मांडली. या लक्ष्यवेधीला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उत्तर दिलं. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, की "बिबट्या हा केंद्रीय सूचीमध्ये येत असल्यानं त्याबाबत कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडं बिबट्या हा प्राणी राज्यसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. केंद्रीय वन विभागानं राज्यातील 5 बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याचा सहा महिन्यात अहवाल आल्यानंतर बिबट्याच्या नसबंदीबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडं पाठवण्यात येईल," अशी माहितीही त्यांनी यावेळी सदनात दिली. दरम्यान आजदेखील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बिबट्याचा प्रश्न चांगलाच गाजला आहे.

हेही वाचा :

  1. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव: वनमंत्री गणेश नाईक
  2. बिबट्याच्या हल्ल्यात 3 जणांचा बळी, दहशतीनं मिळेना मजूर: शेतकरी हवालदिल
  3. बिबट्याचे हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवण्याचा प्रस्ताव आणा ; बिबट्यांची नसबंदी करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

TAGGED:

LEOPARD ATTACK IN NAGPUR
RESCUE OPERATION IN PARDI
पारडी शिवारात बिबट्याचा धुमाकूळ
सात नागरिकांवर हल्ला
SEVEN INJURED IN LEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.