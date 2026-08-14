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स्वातंत्र्य दिन 2026 विशेष : सेवाग्राम स्वातंत्र्य लढ्याची ‘वॉर रूम’ : सेवाग्राम आणि १९४२ ‘चले जाव' आंदोलनाचा थेट संबंध

दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता बरोबर वर्ध्याच्या सेवाग्रामचं नाव स्वातंत्र्य लढ्यात अजरामर झालं आहे. सेवाग्राममधूनच इंग्रजांना चले जाव म्हणण्याची रणनीती आखण्यात आली.

independence day 2026
सेवाग्राम बापू कुटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 8:39 PM IST

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वर्धा/नागपूर : भारतीय 'स्वातंत्र्यलढ्या'चा इतिहास लिहिताना दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता बरोबर वर्ध्याच्या सेवाग्रामचं नावही तितक्याच महत्त्वाचं आहे. महात्मा गांधींच्या वास्तव्यामुळे वर्धा आणि सेवाग्राम केवळ गांधी विचारांचं केंद्र राहिलं नाही, तर ब्रिटिश सत्तेविरोधात स्वातंत्र्य लढ्याच्या अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींचं जिवंत साक्षीदार ठरलं आहे. आज जरी सेवाग्राममध्ये शांतता दिसते. मात्र, ८ दशकांपूर्वी या परिसरात देशाच्या भवितव्यावर सखोल चर्चा होत होत्या. काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते इथं येत होते, आंदोलनांची दिशा ठरत होती. सत्याग्रहाची रणनीती आखली जात होती. स्वतंत्र भारताच्या सामाजिक, आर्थिक रचनेवरही विचारमंथन होत होतं.

independence day 2026
सेवाग्राम बापू कुटी (ETV Bharat)

महात्मा गांधी पोहोचले सेगाव या गावी : ९० वर्षां पूर्वी म्हणजेच ३० एप्रिल १९३६ रोजी महात्मा गांधी वर्ध्यापासून सुमारे ८ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सेगाव या छोट्याशा गावात पोहोचले. ते गाव अत्यंत साधं होतं, पक्का रस्ता ही नव्हता, पोस्ट ऑफिस किंवा तार कार्यालय नव्हतं. गावाभोवती जंगल होतं आणि वर्ध्याशी संपर्कासाठी पायवाटा किंवा बैलगाडीचा रस्ता होता. कालांतरानं या गावचं नाव सेवाग्राम असं करण्यात आलं. महात्मा गांधी यांचा उद्देश भव्य आश्रम उभारण्याचा कधीही नव्हता. भारतातील सामान्य ग्रामीण माणसाच्या जीवनाशी अगदीच थेट जोडून घेऊन गावांच्या विकासावरती काम करायचं होतं. मात्र, गांधीजींच्या कार्याचा विस्तार वाढत गेला आणि हळूहळू सेगावमध्ये आश्रमाची रचना विकसित झाली.

independence day 2026
सेवाग्राम बापू कुटी (ETV Bharat)

१९४२ ‘चले जाव’ आंदोलनाची बीजं : सेवाग्राम इथं घेण्यात आलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे १९४२ चं भारत छोडो आंदोलन. ब्रिटिशांनी भारत सोडावा, अशी मागणी आता अधिक स्पष्ट आणि निर्णायक झाली होती. १४ जुलै १९४२ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात ब्रिटिशांनी भारतातून तातडीनं निघून जावं ही घोषणा देण्यात आली. त्यानंतर ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत 'भारत छोडो ठराव' मंजूर झाला आणि गांधीजींनी देशाला ‘करो या मरो’चा संदेश दिला. ८ ऑगस्टच्या निर्णायक आवाहनापूर्वी या आंदोलनाच्या दिशेबाबत सर्व महत्त्वाचं विचार-मंथन आणि राजकीय भूमिका सेवाग्राम इथं ठरली.

independence day 2026
सेवाग्राम बापू कुटी (ETV Bharat)

अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचं केंद्र सेवाग्राम : भारत छोडो ठरावानंतर ब्रिटिश सरकारनं गांधीजी आणि काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांवर तातडीनं कारवाई केली. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी गांधीजी आणि काँग्रेस कार्यकारिणीत असलेल्या सर्वच प्रमुख सदस्यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी महात्मा गांधीना आगाखान पॅलेसमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. त्यानंतर देशभरात आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर जनसहभाग हा मिळाला. देशात अनेक ठिकाणी निदर्शनं, संप, यंत्रणेविरोधात आंदोलनं झाली. ब्रिटिश सरकारनं ही चळवळ दडपण्यासाठी कठोर कारवाई केली. या निर्णायक आंदोलनाच्या आधी गांधीजीचं सेवाग्राम हे निवासस्थान आणि विचारमंथनाचं केंद्र होतं. त्यामुळे ही बाब आश्रमाचं ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करते.

independence day 2026
बापू कुटी (ETV Bharat)

स्वातंत्र्य लढ्याचं महत्त्वाचं केंद्र : सेवाग्राममध्ये गांधीजींच्या उपस्थितीत देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा होत असे. काँग्रेसचे नेते, स्वातंत्र्यसैनिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते गांधीजींना भेटण्यासाठी येथे येत. त्यामुळे सेवाग्राम आश्रम स्वातंत्र्य चळवळीच्या व्यापक वातावरणातील एक महत्त्वाचं केंद्र बनलं. भारत छोडो आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सेवाग्रामचं महत्त्व वाढलं.

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TAGGED:

SEVAGRAM FREEDOM MOVEMENT WAR ROOM
SEVAGRAM AND 1942 CHALE JAV ANDOLAN
स्वातंत्र्य दिन 2026 विशेष
सेवाग्राम आणि १९४२ चले जाव आंदोलन
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