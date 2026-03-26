जयपूर एक्सप्रेसमध्ये गोळीबार करत चौघांची हत्या करणाऱ्या आरपीएफ जवान चेतन सिंहची ठाणे रुग्णालयात मानसिक चाचणी होणार
आरोपी स्वतःचा बचाव करण्यास आणि न्यायालयीन कामकाजात सक्रिय सहभाग होण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे का? याची तपासणी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून होणं आवश्यक असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय.
Published : March 26, 2026 at 10:17 PM IST
मुंबई - रागाच्या भरात चालत्या रेल्वेत गोळीबार करणारा आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी याला मानसिक तपासणीसाठी ठाण्याच्या रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश मुंबईतील विशेष न्यायालयानं दिलेत. आरोपी स्वतःचा बचाव करण्यास आणि न्यायालयीन कामकाजात सक्रिय सहभाग होण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे का? याची तपासणी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून होणं आवश्यक असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय. त्यामुळे आरोपी चेतन सिंहला वैद्यकीय तपासणीसाठी ठाण्यातील मनोविकार रुग्णालयात दाखल करून त्याची बौद्धिक क्षमतेची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे.
काय आहे प्रकरण - 31 जुलै 2023 रोजी जयपूर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस पालघर स्थानकाजवळ येताच एक्सप्रेसमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंहनं आपल्याकडील बंदुकीतून त्याचे वरिष्ठ अधिकारी एएसआय टीकाराम मीणा यांच्यासह अब्दुल कादर, सैय्यद सैफुद्दीन आणि असगर अली या तीन प्रवाशांची गोळ्या झाडून चालत्या ट्रेनमध्ये हत्या केली होती. या धक्कादायक घटनेनंतर त्याला बोरिवली स्थानकात अटक करण्यात आली होती. या खटल्याची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण चतुर यांच्यासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. आरोपी चेतन सिंह हा सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्या मानसिक प्रकृतीबाबत साशंकता व्यक्त केल्यानं, सत्र न्यायालयानं त्याला ठाण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. तसंच न्यायालयाने रुग्णालयाला दर 15 दिवसांनी आरोपीच्या प्रकृतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
आरोपीच्या वकिलांचा दावा काय - आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, चेतन सिंह 'व्हाईट मॅटर डिसीज' आणि 'बॉर्डरलाईन इन्सॅनिटी' यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहे. यापूर्वीही त्याच्यावर ठाण्यातील मनोरुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. सध्या न्यायालयात काय चाललंय आहे हे समजण्याच्या तो मनस्थितीत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर मानसिक उपचार होणं गरजेचं आहे.
कशी घडली होती घटना - 31 जुलै 2023 रोजी जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये बी-4 आणि बी-5 कोचमध्ये गोळीबाराचा हा प्रकार घडला होता. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार अचानक पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास मोठा आवाज झाला आणि त्यांना जाग आली. प्रथम त्यांना शॉर्ट सर्किट झालं असावं, असं वाटलं. मात्र B-5 कोचमध्ये चेतन सिंह हातात बंदूक घेऊन उभा होता, तर ASI टिकाराम मीणा ट्रेनमध्ये खाली पडलेले होते. गोळी लागल्यानं त्यांच्या आजूबाजूला रक्त साचलं होतं. रागाच्याभरात बडबडत चेतन सिंह तसाच बी-4 कोचमध्ये गेला. तिथं त्यानं एका प्रवाशावर देखील गोळी झाडली आणि तो पुन्हा बी-5 कोचमध्ये आला आणि टिकाराम मीणा यांच्या मृतदेहाजवळ काहीवेळ उभा राहिला आणि पुन्हा बी-4 कोचच्या दिशेनं गेला. चेतन सिंहनं त्यानंतर एकामागून एक चार जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली. ज्यात त्याचे वरिष्ठ टिकाराम मीणा यांच्यासह तीन प्रवाशांचा समावेश होता. सकाळी सहाच्या सुमारास मीरा रोड स्थानकाजवळ प्रवाशांनी चेन ओढून ट्रेन थांबवली, तेव्हा आरोपीने खाली उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तितक्यात त्याला जीआरपीनं पकडून बोरिवली स्थानकावर खाली उतरवलं.
हेही वाचा...