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नवी मुंबई महापालिकेच्या महिला अधिकाऱ्याला कारवाईदरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीची गंभीर दखल, नवी मुंबई पोलिसांना शिकवला धडा

धक्काबुकीमुळे गर्भपात करण्याची परिस्थिती ओढवालेल्या महिला पालिका अधिकाऱ्याला 25 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला आदेश, ही रक्कम ड्युटीवर तैनात पोलिसांच्या पगारातून वजा करण्याची सूचना

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 2:19 PM IST

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मुंबई : बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईकरिता गेलेल्या नवी मुंबई मनपातील महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या धक्काबुक्कीची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतलीय. त्यावेळी तिथं ड्युटीवर असलेले पोलीस काय करत होते?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केलाय. एका तोड कारवाईदरम्यान समाजकंटकांनी महापालिकेच्या एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याला केलेली धक्काबुक्की आणि त्या घटनेमुळे तिला बाळ गमवावं लागणं ही लहान गोष्ट नाही. त्या महिला अधिकाऱ्याला तातडीनं 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. तसेच नुकसानभरपाईची ही रक्कम तिथं ड्युटीवर तैनात असलेल्या पोलिसांच्या पगारातून वसूल करा, असे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत.

हायकोर्टाचे नवी मुंबई पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे - रबाळे पोलीस ठाण्यातील अधिकारी तिथं जातीनं उपस्थित असूनही समाजकंटकांना त्यांनी वेळीच रोखलं नाही. प्रथमदर्शनी पोलीस इथं आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरलेत, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं बुधवारच्या सुनावणीत अधोरेखित केलंय. या घटनेनंतर संबंधित महिला अधिकाऱ्याला वैद्यकीय परिस्थिती गंभीर झाल्यानं नाईलाजास्तव गर्भपात करणं भाग पडल्याचं नवी मुंबई महापालिकेनं कोर्टात सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट झालंय. या नुकसानभरपाईनं महिला अधिकाऱ्याचं झालेलं वैयक्तिक नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. मात्र, त्या आपलं कर्तव्य बजावत तैनात पोलिसांनी वेळीच या समाजकंटकांना रोखणं आवश्यक होतं. त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं प्रथमदर्शनी अहवालातून आणि समोर आलेल्या व्हिडीओतून स्पष्टपणे दिसतंय. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक यातना लक्षात घेऊन तिला तातडीनं 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, राज्य सरकारनं येत्या दोन आठवड्यांत ही रक्कम त्यांच्याकडे सुपूर्द करावी. ही रक्कम राज्य सरकार घटनेच्या वेळी तिथं ड्युटीवर तैनात असलेल्या पोलिसांच्या वेतनातून वसूल करू शकते", असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशातून स्पष्ट केलंय.

काय आहे प्रकरण? - वकील किशोर शेट्टी यांनी नवी मुंबईतील बेकायदा इमारतींच्या प्रश्नावर जनहित याचिका केल्यानंतर त्यात जे आदेश दिले गेले होते, त्यांचं पालन झालेलं नसल्याचा दावा करत त्यांनी हायकोर्टात नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोविरोधात अवमान याचिका दाखल केलीय. त्याची दखल घेत अधिकार्‍यांना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केल्याशिवाय बेकायदा इमारतींच्या समस्येवर ठोस उपाय होणार नाही, असं नमूद करत हायकोर्टानं नवी मुंबई महापालिकेला यापूर्वीच आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेनं नवी मुंबईतील 4000 हून अधिक बेकायदा इमारतींवर पाडकामाची कारवाई तीव्र केलीय. त्याचाच भाग म्हणून 30 जुलै रोजी पूर्णपणे बेकायदा असलेल्या एका इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचं पथक ऐरोलीमध्ये गेलं होतं. त्यावेळी या अधिकार्‍यांना स्थानिकांनी तीव्र विरोध करत शिवीगाळ करून धक्काबुक्कीही केली. त्यातच एका गरोदर महिला अधिकाऱ्यासोबत हा प्रसंग घडला.

हिंसाचार झालाच नाही, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा - यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, काही समाजकंटक अचानक अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेले, त्यामुळे अधिकारी गोंधळून गेले. अशा परिस्थितीत कारवाई करणं अत्यंत कठीण होतं. या घटनेचं चित्रीकरणही करण्यात आलंय, असं महापालिकेच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर हायकोर्टानं ते व्हिडीओ पाहून सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले होते. त्यानुसार बुधवारी सरकारी वकिलांनी आपली बाजू कोर्टात सादर केली. घटनेच्या वेळी तिथं फार गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं व्हिडीओतून दिसत असलं तरी तिथं कोणताही हिंसाचार झालेला नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. हा दावा साफ फेटाळून लावत महिला अधिकाऱ्यासोबत घडलेल्या घटनेकरिता सर्वस्वी पोलिसांना जबाबदार धरत त्यांच्याकडून नुकसानभरपाईची 25 लाखांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केलेत.

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NAVI MUMBAI POLICE
FEMALE MUNICIPAL OFFICER
नवी मुंबई पालिकेची महिला अधिकारी
BOMBAY HIGH COURT

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