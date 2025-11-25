कोल्हापूर महापालिका निवडणूक 2025 : प्रारूप मतदार यादीत घोळच घोळ, शहरात संभ्रमाचं वातावरण; नेत्यांनी घेतली महापालिका प्रशासकांची भेट
कोल्हापुरात मतदार याद्यांमध्ये गंभीर चुका आढळून आल्या आहेत. यामुळे शहरभर संभ्रमाचं वातावरण आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेतली.
Published : November 25, 2025 at 8:41 AM IST
कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये गंभीर चुका आढळून आल्या आहेत. हजारो मतदारांची नावं त्यांच्या राहत्या घरापासून दूर वेगळ्याच प्रभागातील मतदार यादीत आढळली आहेत. मतदार यादीमधील या घोळामुळे शहरभर मोठ्या नाराजीचं आणि संभ्रमाचं वातावरण आहे. यासाठीच सोमवारी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महायुतीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी महापालिका पदाधिकाऱ्यांची आणि प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेतली. यावेळी या प्रारूप यादीतील घोळावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी नागरिक, इच्छुक उमेदवार तसेच, राजकीय पक्षांनी केली आहे. यावर महापालिका प्रशासनानं अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी सर्व त्रुटी दूर केल्या जातील, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन दिलं आहे.
मतदारांची नावं घरापासून दूर दुसऱ्याच प्रभागांमध्ये : प्रारूप यादीमध्ये कोल्हापुरातील हजारो मतदारांची नावं दुसऱ्या प्रभागांमध्ये असल्याचं उघड झालं आहे. उदाहरणार्थ, कसबा बावड्यातील प्रभाग क्रमांक 5 मधील 1100 हून अधिक मतदारांची नावं थेट प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये टाकण्यात आली आहेत. प्रभाग क्रमांक 13 मधील सुमारे 3200 मतदारांची नावं प्रभाग क्रमांक 18 आणि 19 मध्ये आणि इतर प्रभागांमध्ये त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 18 मधील सुमारे 3700 मतदारांची नावे प्रभाग क्रमांक 15, 16 आणि 19 मध्ये आणि इतर प्रभागांमध्ये समाविष्ट केली आहेत.
या आणि अशा प्रकारच्या चुका अनेक प्रभागांमध्ये झाल्याची शक्यता आहे. यामुळे मतदारांना त्यांची नावं शोधणं आणि मतदानाचा हक्क बजावणं जवळजवळ अशक्य होणार आहे. त्यामुळेच, कोल्हापुरातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी हा घोळ तत्काळ दुरुस्त करण्याबाबत महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेतली. तसेच, हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत किमान 7 ते 10 दिवसांची वाढ करून नागरिकांना पुरेसा वेळ द्यावा, अशीही मागणी करण्यात यावेळी करण्यात आली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास राहिलेला नाही - रविकिरण इंगवले : कोल्हापूर शहरात सर्वच प्रभागांमधील मतदार यादीमध्ये झालेला घोळ हा चिंतेचा विषय आहे. ज्या पद्धतीनं देशात बिहारची निवडणूक पार पडली, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्र राज्यात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडणुका होत आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेवर आमचा कसलाही विश्वास राहिलेला नाही. प्रशासक निवडणूक आयोग आणि मंत्री महोदयांचे यामध्ये लागेबंधे आहेत. अशी तीव्र प्रतिक्रिया यावेळी बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी व्यक्त केली आहे.
मुदतवाढ देण्याची गरज - ऋतुराज पाटील : कोल्हापूर महानगरपालिकेनं प्रारूप मतदार याद्या जवळपास 13 दिवसांनी जाहीर झाल्या आहेत. यामध्ये मतदारांची नावं दुसऱ्या प्रभागात गेली आहेत. यामध्ये दुबार मतदारांची नावं मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. अशा अनेक त्रुटी मतदार याद्यांमध्ये आढळून आलेल्या आहेत. मात्र, मतदार याद्या बाबतच्या हरकती आणि त्रुटी यांची फक्त 3-4 दिवसांत पडताळणी करणं अशक्य असल्यानं हरकतींची मुदत किमान 7 ते 10 दिवसांनी वाढवावी, मतदार यादी शोधण्यायोग्य स्वरूपात आणि मोबाईल-फ्रेंडली लिंक आणि छायाचित्रासह तत्काळ वेबसाईटवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी यावेळी कोल्हापूर दक्षिणचे काँग्रेसचे माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी केली आहे.
..अन्यथा कारवाई करण्याची मागणी - भूपाल शेटे : याशिवाय प्रभाग 18 मधील मतदारांची नावं प्रभाग 15 आणि 16 मध्ये घातली असून याबाबत माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. त्यांनी केंद्रस्तरीय अधिकारी किरण मुळे, श्रीकांत देवकर, अरुण गुजर आणि सहाय्यक आयुक्त संजय सरनाईक यांच्यावर याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिका प्रशासन काय म्हणालं? : दरम्यान, या सर्व विषयांवर महापालिका प्रशासनानं आश्वासन दिले आहे की, अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याआधी सर्व त्रुटी दूर केल्या जातील. यादीतील दोषांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेला धोका निर्माण होऊ नये, हेच प्रशासनाचं उद्दिष्ट आहे, असे प्रशासक के मंजूलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान या घोळाला राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा रंगली आहे. काही इच्छुक पक्षांनी आपल्याला अनुकूल मतदारांची नावं गुपितरीत्या निवडणूक लढवणाऱ्या प्रभागात समाविष्ट केल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
हेही वाचा