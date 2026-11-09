मुंबईसह ठाण्यात फटाक्यांमुळे आगडोंब; आगींच्या मालिकेने दिवाळीला गालबोट
अग्निशमन दलाने वेळीच आग आटोक्यात आणल्याने जीवितहानी टाळली. मात्र, फटाक्यांच्या आतषबाजीचा आनंद अनेक कुटुंबांसाठी भीती आणि नुकसानीचे कारण ठरला.
Published : November 9, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : दिवाळीच्या जल्लोषात फोडण्यात आलेल्या फटाक्यांमुळे रविवारी (8 नोव्हेंबर) रात्री मुंबई आणि ठाण्यासह परिसरातील विविध भागांत आगीच्या गंभीर घटना घडल्या. ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील रहेजा गार्डन येथील 17 मजली इमारतीला लागलेल्या आगीने भीषण स्वरूप धारण केले. आठव्या मजल्यावर लागलेली आग चौदाव्या मजल्यापर्यंत पसरली. 50 हून अधिक रहिवाशांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. दुसरीकडे मुंबईच्या डोंगरी परिसरात आगीने दुकाने आणि झोपड्यांना विळखा घातला. भिवंडीत फटाक्यामुळे लाकडी बॅट बनविणारा कारखाना जळून खाक झाला. अग्निशमन दलाने वेळीच आग आटोक्यात आणल्याने जीवितहानी टाळली. मात्र, फटाक्यांच्या आतषबाजीचा आनंद अनेक कुटुंबांसाठी भीती आणि नुकसानीचे कारण ठरला.
आगीतून रहिवाशांसह पाळीव प्राण्यांचीही सुटका : ठाण्यातील कार्लाइल इमारतीत रात्री उशिरापर्यंत बचावकार्य सुरू होते. आगीची माहिती मिळताच ठाणे अग्निशमन दल आणि ठाणे महापालिकेच्या टीडीआरएफ पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. ठाणे आणि मुंबई अग्निशमन दलाच्या 10 ते 15 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान, या आगीबद्दलची माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घटनास्थळी पाहणी केली. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या बचावकार्य मोहिमेनंतरही आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सुमारे सहा तास प्रयत्न करावे लागले. रहिवाशांसह पाळीव प्राण्यांचीही सुटका करण्यात आली. या दुर्घटनेत मोठी जीवितहानी टळली.
आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले : मात्र अनेक सदनिकांमधील सामानाचे नुकसान झाले. तर मुंबईच्या डोंगरी परिसरातील डॉ. महेश्वरी रोडवरील हाजी कासम चाळीजवळील गॅरेजला रात्री साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास आग लागली. आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले. जवळपास 10 ते 12 दुकाने आणि झोपड्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन, आगीवर नियंत्रण आणण्याची प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान, परिसरातील तीन रहिवासी इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. तसेच खबरदारी म्हणून वीजपुरवठा ही खंडित करण्यात आला होता. अग्निशमन दलाने आगीची तीव्रता वाढल्याने स्तर दोनचा इशारा दिला. रात्री उशिरापर्यंत आगीवर नियंत्रण आणण्यास दलाला यश आले.
व्यावसायिक इमारतीतही रात्री आग लागली : विद्याविहार रेल्वेस्थानकाजवळील स्कायलाईन विहार या व्यावसायिक इमारतीतही रात्री आग लागली. इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर आग पसरल्याने मोठे नुकसान झाले. चेंबूरच्या मैत्री पार्क परिसरात फटाक्यांची ठिणगी उडून झाडाने पेट घेतल्याची घटना घडली. स्थानिकांनी तातडीने आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला. भिवंडीतील कामतघर-ओसवालवाडी परिसरात फटाका उडून लाकडी बॅट तयार करणाऱ्या कारखान्याला आग लागली. कारखान्यातील यंत्रसामग्री आणि लाकडी साहित्य जळून खाक झाले. शेजारील मंडप सजावटीच्या साहित्याच्या गोदामालाही आगीची झळ पोहोचली. गौरीपाडा परिसरात आगीमुळे चाळीतील पाच खोल्यांचे नुकसान झाले, तर गणेशनगरमध्ये दिव्यामुळे बॅगच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली.
नागपुरात शोरूममधील गाड्या जळाल्या, लाखोंचे नुकसान : नागपुरात दिवाळीच्या उत्साहवर विरजण पडले आहे. फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे नागपूर शहरात तब्बल 43 ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहे. फटाक्यांमुळे लागलेल्या या आगींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. यात सर्वात मोठी घटना देवनगर परिसरात घडलीय, इथे असलेल्या एका दुचाकी शोरूमला भीषण आग लागल्याने शोरूममधील सुमारे 40 ते 45 नव्या कोऱ्या दुचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या आहे. सुदैवाने शहरात या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.दिवाळी आनंदाचा आणि प्रकाशाचा सण असला, तरी फटाक्यांच्या वापरादरम्यान आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्यास अशा दुर्घटना घडू शकतात. दिवाळीच्या रात्री शहरात सर्वत्रच फटाक्यांची आतषबाजी सुरू असताना आगीच्या घटना घडल्या आहे. फटाक्यांमधून उडणाऱ्या ठिणग्या ज्वलनशील वस्तूंच्या संपर्कात येणाऱ्या ठिणग्या किंवा इतर कारणांमुळे आग लागण्याची शक्यता असते. नागपूरमध्ये एकाच रात्री 43 ठिकाणी आग लागल्याच्या घटनांमुळे अग्निशमन यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. विविध ठिकाणी लागलेल्या आगींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाला धावपळ करावी लागली.
या सर्व घटनांमध्ये देवनगर येथील एका दुचाकी शोरूमला लागलेली आगीत सर्वाधिक नुकसान झाले. शोरूममध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या नवीन दुचाकींना आगीची झळ बसली. आगीने भीषण स्वरूप धारण केल्याने अनेक दुचाकी जळून खाक झाल्या. या आगीमुळे दुचाकी शोरूम व्यावसायिकाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. केवळ दुचाकी गाड्याच जळाल्या नाहीत तर शोरूमचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. नागपूर शहरात दिवाळीच्या एका रात्रीत 43 ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.
नाशिकमध्ये गवताने आणि नारळाच्या झाडांनी पेट घेतल्यामुळे आग लागली : नाशिकमध्ये लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी फटाक्याच्या अतषबाजीदरम्यान शहरात 20 ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. यामुळे अग्निशमन दलाची चांगलीच धावपळ उडाली. सायंकाळी 6 ते रात्री 12 च्या सहा तासाच्या कालावधीमध्ये शहरात आगीच्या तब्बल 20 घटना घडल्या. यामुळे विविध भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण दिसून आलं. जुने नाशिक भागातील मदिना चौकातील भंगारच्या गोदामाला किरकोळ आग लागली. यानंतर पंचवटी येथील श्रीकाळाराम मंदिर परिसरात फटाक्यामुळे आग लागली. तसेच इंदिरानगर, नाशिक रोड, अंबड, सातपूर, के. के. वाघ महाविद्यालय, द्वारका परिसरात आगीच्या घटना घडल्या. बहुतांशी ठिकाणी मोकळ्या जागेतील गवताने आणि नारळाच्या झाडांनी पेट घेतल्यामुळे आग लागल्याचे अग्निशमन दलाने सांगितलं. बंब घटनास्थळी दाखल होईपर्यंत परिसरातील नागरिकांची आग विझवण्यासाठी धावपळ सुरू होती. अनेक ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने पाण्याचा मारा करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. नाशिक आणि नाशिकरोड या भागातील आगीच्या घटनांसाठी एकूण 22 बंबांचा वापर करण्यात आला. नाशिक रोड देवळाली रस्त्यावरील विहितगाव सिग्नलजवळ असलेल्या भंगारमालाच्या दुकानाला फटाक्यामुळे रात्री उशिरा आग लागल्याने मोठे नुकसान झाले. अग्निशामक दलाच्या दोन बंबांनी घटनास्थळीत दाखल होत एक तासांनंतर आग आटोक्यात आणली.
छत्रपती संभाजीनगरात 25 ते 26 ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडल्या : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दरवर्षी दिवाळी सणाला मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी केली जाते, मात्र त्यात आग लागण्याच्या घटना या दरवर्षी घडतात. यंदाही लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी जवळपास 25 ते 26 ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत, या घटना नेमक्या कशामुळे घडल्या याबाबत अद्याप स्पष्टता देण्यात आली नाही. मात्र अग्निशमन दलाच्या विभागांनी दिलेल्या माहितीनुसार रात्री एक वाजेपर्यंत विविध ठिकाणी घटना घडल्या आहेत. काही अतिशय तुरळक घटना आहेत. तर नारेगाव भागात कुलरच्या कंपनीला आग लागून मोठं नुकसान झाले आहे, तर तुर्काबाद खराडी येथे जुन्या लाकडाच्या घराला आग लागून मोठी वित्तहानी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. इतर घटना मात्र किरकोळ असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली. सर्व घटनांमध्ये आर्थिक नुकसान झाले असले तरी सुदैवाने जीवित हानी टळली आहे.
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