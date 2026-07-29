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विभक्त जोडप्यांनी आपल्या खर्चाला मर्यादा घालत मुलांचा सर्व खर्च समान करायला हवा - हायकोर्ट

एका जोडप्याचा घटस्फोटासाठीचा अर्ज मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. ज्यात पतीनं पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असं अंतरिम आदेश कुटुंब न्यायालयानं दिलेलं आहेत.

High Court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 1:40 PM IST

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मुंबई : विभक्त जोडप्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च समसमान पद्धतीनं करायला हवा, त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना कोणतीही जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई हायकोर्टानं एका प्रकरणात दिला आहे.



काय आहे प्रकरण? : एका जोडप्याचा घटस्फोटासाठीचा अर्ज मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. ज्यात पतीनं पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असं अंतरिम आदेश कुटुंब न्यायालयानं दिलेलं आहेत. यात मुलाच्या संगोपन खर्चाचाही समावेश आहे. त्यामुळं ही रक्कम 50 ऐवजी 25 हजार करावी, अशी विनंती करणारी याचिका पतीनं हायकोर्टात केली होती.


हायकोर्टाचा निकाल काय? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. पती-पत्नी जर दोघंही कमावते असल्यास विभक्त झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांनी एकत्रितपणे करायला हवा. मात्र प्रत्येकवेळी असं होताना दिसत नाही. आपल्या सोयीनुसार ही जबाबदारी झटकणं योग्य नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवत पतीची मागणी मान्य केलीय. तसंच कुटुंब न्यायालयानं याबाबत दिलेले आदेश रद्द करत असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात पतीनं पत्नीला दरमहा 50 एवेजी 25 हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असं अधोरेखित केलंय.



ऐशोआरामात राहायचे असल्यास खर्च करावा : पतीनं अंधेरी व पनवेल इथं स्वत:चं घर घेतलेलं आहे. या दोन्ही घरांच्या कर्जाचा हफ्ता सध्या पती भरतोय. कोरोनामुळं आधीच पतीचं उत्पन्न कमी झालंय. पत्नीनं अंधेरी येथील घरावरील आपला अधिकार सोडावा. हे घर विकून आपण सर्व कर्ज फेडून दुसऱ्या घराचा हफ्ता भरू इच्छितो, असा पतीनं हायकोर्टात दावा केलाय. मात्र याला पत्नी सहमती देत नाही. यावरही हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. अंधेरी येथील घरात ऐशोआरामात राहायचं असल्यास तसा खर्चही करायला हवा. कर्जाच्या हफ्ताच्या जबाबदारी एकट्या पतीवर टाकता येणार नाही, असे खडेबोलही यावेळी हायकोर्टानं पत्नीला सुनावले आहेत.

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TAGGED:

मुंबई हायकोर्ट
मुंबई
घटस्फोट
लांच्या शिक्षणाचा खर्च
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