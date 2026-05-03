इंदुरीकर महाराजांच्या कन्येचा विवाह सोहळ्यात व्हीआयपीकरिता स्वतंत्र आसनव्यवस्था, सर्वांकरिता जेवणाचा मेन्यू समान

विनोदी कीर्तनकार आणि समाज प्रबोधक निवृत्ती महाराज यांच्या कन्येच्या विवाहसोहळ्यात जेवणाचा मेन्यू काय असेल? वाचा, सविस्तर बातमी.

Wedding Ceremony of Indurikar Maharaj Daughter
विवाह सोहळ्यातील आकर्षक सजावट आणि मंडप (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 3, 2026 at 3:37 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) - प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांच्या कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा विवाह सोहळा आज (रविवारी दि 3 मे) रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे अत्यंत भव्य आणि दिमाखदार वातावरणात पार पडत आहे. या विवाह सोहळ्याच्या भव्यतेची चर्चा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर रंगली आहे.



सामाजिक प्रबोधनातून साधेपणाचा संदेश देणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांच्या कुटुंबातील हा विवाह सोहळा मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करण्यात आल्यानं समाजात विविध स्तरांवर चर्चांना उधाण आलं आहे. अंदाजे 100 एकर परिसरात मंडप, व्हीव्हीआयपी आणि सर्वसामान्यांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था तसेच मोठ्या प्रमाणात वाहनतळ उभारण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे एक लाखाहून अधिक मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. विवाह समारंभात दोन लाखांहून अधिक लोकांची प्रत्यक्षात उपस्थिती असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मंत्री, आमदार, खासदार आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहणार असल्यानं कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

विवाह सोहळ्यात जेवणाची तयारी (Source- ETV Bharat Reporter)


जेवणाचा मेन्यू सर्वांसाठी समान- विवाहस्थळी आलिशान महालासारखे भव्य स्टेज उभारण्यात आलं आहे. उपस्थितांना सोहळा सहज पाहता यावा, यासाठी ठिकठिकाणी एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण परिसर सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आला आहे. सायंकाळच्या कार्यक्रमासाठी आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, ज्ञानेश्वरी हिचा विवाह नवी मुंबई येथील उद्योजक साहिल चिलप यांच्यासोबत होत आहे. या सोहळ्यात व्हीआयपी आणि सर्वसामान्य पाहुण्यांसाठी बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. असे असले तरी जेवणाचा मेन्यू सर्वांसाठी समान ठेवण्यात आला आहे.

विवाहसोहळ्यात बुंदीचे होणार वाटप (Source- ETV Bharat Reporter)


भव्य आयोजनामुळे विवाह सोहळा चर्चेत- मेन्यूमध्ये वरणभात, पुरी, चपाती, मटकीची भाजी, मिक्स व्हेज, बुंदीची बर्फी आणि अर्धा लिटर पाण्याची बाटली यांचा समावेश आहे. सायंकाळी 4 वाजता जेवणाला सुरुवात होणार असून सुरुवातीला सुमारे 40 हजार लोकांसाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उपस्थितांच्या संख्येनुसार सतत स्वयंपाक करून सर्वांना जेवण मिळेल याची आयोजकांनी दक्षता घेतली आहे. या भव्य आयोजनामुळे हा विवाह सोहळा संगमनेर तालुक्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सोहळ्यांपैकी एक ठरत असल्याचं बोललं जात आहे.

विवाह सोहळ्यातील जेवणासाठीची व्यवस्था (Source- ETV Bharat Reporter)
विवाह सोहळ्यातील बसण्यासाठी आसनव्यवस्था (Source- ETV Bharat Reporter)

