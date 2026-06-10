गगनचुंबी टॉवर, झोपडपट्टीसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर; मुंबईत मायक्रो झोनिंगची सुरुवात
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार आणि 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. 9' च्या अनुषंगानं मंत्रालयात बुधवारी आढावा बैठक घेण्यात आली.
Published : June 10, 2026 at 8:26 PM IST
मुंबई : मुंबईतील गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्ट्यांसाठी एकच रेडी रेकनर दर ठेवण्याची पद्धत बदलण्याच्या दिशेनं महसूल विभागानं पाऊल टाकलं आहे. परिसरातील विकास, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्तेचं स्वरूप यांचा विचार करून स्वतंत्र दर निश्चित करण्यासाठी मुंबईत 'मायक्रो झोनिंग' सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
तीन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंगची मोहीम : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीची तपपूर्ती पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यात तीन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंगची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची तयारी महसूल विभागानं सुरू केली असून, पुढील दोन वर्षांत राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्येही हा बदल लागू करण्याचं नियोजन आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार आणि 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. 9' च्या अनुषंगानं मंत्रालयात बुधवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मायक्रो झोनिंगच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील पुढील कार्यवाहीवर चर्चा करण्यात आली.
मुंबईसाठी स्वतंत्र मायक्रो झोनिंग : मुंबई शहरातील सिटी सर्व्हे क्रमांक, स्थानिक विकासाचे स्वरूप आणि उपलब्ध नागरी सुविधा लक्षात घेऊन 2027-28 च्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्याची तयारी करण्यात येणार आहे. सध्या एकाच परिसरातील झोपडपट्ट्या, चाळी आणि उच्चभ्रू गृहनिर्माण संकुलांना समान रेडी रेकनर दर लागू होतो. त्यामुळं वास्तव परिस्थितीशी विसंगत दरांचा फटका अनेकांना बसतो. नव्या पद्धतीत स्थानिक सुविधांनुसार आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार अधिक वास्तववादी दर निश्चित केले जाणार आहेत. यासाठी एमआरसॅकमार्फत राज्यभर नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्रांचा अचूक डेटा संकलित करून जीआयएस-आधारित नकाशे तयार केले जाणार आहेत. या माहितीच्या आधारे वार्षिक मूल्यदर अधिक अचूकपणे निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा : या निर्णयामुळं मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये झोपडपट्टीधारक, मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ता व्यवहारांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसंच रेडी रेकनर दर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा दावा महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे. "आगामी काळात रेडी रेकनर दर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत मोठी पारदर्शकता येईल. मुंबईतील सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारांमध्ये दिलासा मिळेल. मुंबईनंतर राज्यभर पुढील दोन टप्प्यांत मायक्रो झोनिंगची अंमलबजावणी करण्यात येईल," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
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