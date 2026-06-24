ETV Bharat / state

'आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या'; मयंक लोहारच्या आईनं हंबरडा फोडत व्यक्त केली भावना

लोकल ट्रेनमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून २२ वर्षीय सेल्समन मयंक लोहारची धावत्या गाडीत चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. कुटुंबीयांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.

VIRAR LOCAL TRAIN MURDER
मयत मयंक लोहार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विरार : मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दरवाजा बंद करण्याच्या किरकोळ वादातून एका 22 वर्षीय तरुणाची धावत्या लोकलमध्ये चाकू भोसकून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळं रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या घटनेनंतर तरुणाच्या नातेवाईकांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे.

आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी : मयत मयंक लोहार हा विरार पूर्व सुरम पार्कमधील अमरनाथ बिल्डिंगमधील तिसऱ्या मजल्यावर आई, वडील आणि दोन भावासोबत मयंक राहत होता. अंधेरी वेस्टसाईडमध्ये तो सेल्समन म्हणून काम करत होता. मयंकच्या हत्येनं त्याच्या कुटुंबीयावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मयंकला न्याय मिळावा आणि आरोपीला फाशी व्हावी अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

माध्यमांशी बोलताना मयंकचे नातेवाईक आणि शेजारी (ETV Bharat Reporter)

आरोपीचा शोध सुरू : मुंबई लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात सोमवारी रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास हा थरारक प्रकार घडला. मयंक लोहार (वय 22) हा तरुण बोरिवली ते अंधेरी दरम्यान प्रवास करत होता. मुसळधार पावसामुळं लोकलचा दरवाजा बंद करण्यावरून प्रवाशांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की काही प्रवाशांनी आरोपीला मारहाण केल्याचं सांगितलं जात आहे. याच रागातून आरोपीनं आपल्या बॅगेतून चाकू काढून मयंक लोहार याच्यावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या मयंकचा मृत्यू झाला. हल्ल्यानंतर आरोपी बोरिवली स्थानकाजवळ ट्रेन थांबण्यापूर्वीच उतरून पसार झाला. घटनेची माहिती मिळताच पश्चिम रेल्वे पोलिसांनी तपास सुरू केला असून आरोपीची ओळख पटवली आहे. त्याला अटक करण्यासाठी सहा विशेष पथकं तैनात केली आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, प्रवाशांचे जबाब आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे शोधमोहीम सुरू आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कडक उपाययोजना करण्याची मागणी : विशेष म्हणजे याचवर्षी जानेवारी महिन्यात मालाड परिसरात प्राध्यापक आलोककुमार सिंग यांचीही धारदार शस्त्रानं हत्या करण्यात आली होती. त्या घटनेनंतर रेल्वे सुरक्षेबाबत मोठी चर्चा झाली होती. मात्र, पुन्हा एकदा लोकलमध्ये घडलेल्या हत्येमुळं सुरक्षाव्यवस्थेची पोलखोल झाली आहे. मुंबई लोकलमध्ये दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र, प्रथम श्रेणीच्या डब्यातही अशा प्रकारे चाकू हल्ला होऊन एका तरुणाचा जीव जाणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. रेल्वे पोलिसांनी आरोपीच्या अटकेसाठी पथके तैनात केली असली, तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कडक उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबई लोकलमध्ये दरवाजे उघडे ठेवण्यावरून तरुणाची हत्या, हल्लेखोराला शोधण्याकरिता सात पथकांची नियुक्ती
  2. आमदार खासदारांनी पक्ष बदलताच राजीनामा द्यावा; राजकारणातील घोडेबाजारामुळं लोकशाहीचा खून - पृथ्वीराज चव्हाण
  3. 'आंतरराष्ट्रीय ड्रग लॉबीकडून तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी 250 कोटींची सुपारी’- जितेंद्र आव्हाडांचा विधानसभेत गंभीर आरोप

TAGGED:

MAYANK LOHAR
मयंक लोहार
मयंक लोहार विरार खून
MAYANK LOHAR VIRAR MURDER UPDATE
VIRAR LOCAL TRAIN MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.