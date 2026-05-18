सातारा जिल्हा कारागृहातील कैद्याकडे गांजा सापडल्याने खळबळ, अंडरवेअरमध्ये ठेवला होता लपवून, शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

साताऱ्यातील कैद्यांपर्यंत मोबाईल तसेच गांजासारखे अंमली पदार्थ पोहोचत असल्याने कारागृहातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय.

सातारा जिल्हा कारागृहातील कैद्याकडे गांजा सापडल्याने खळबळ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 10:42 PM IST

सातारा- जिल्हा कारागृहातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. नियमित अंगझडतीदरम्यान कारागृहातील सर्कल क्र. 3 मधील कैद्याकडे गांजाच्या दोन पुड्या आढळून आल्या. संकेत अनंत तारू, असे गांजा सापडलेल्या कैद्याचे नाव असून, बॅरेक क्र. 1 आणि 3 मध्ये ही घटना उघडकीस आली आहे. त्याचा बंदी क्र. 306 आहे. कारागृह पोलीस रविवारी पहाटेच्या सुमारास बंदींची अंगझडती घेत असताना कैदी क्र. 306 संकेत अनंत तारू याच्याकडे गांजाच्या दोन पुड्या सापडल्या. त्याने त्या पुड्या अंडरवेअरमध्ये लपवून ठेवल्या होत्या. कारागृहातील सर्कल क्र. 3 मधील बॅरेक क्र. 1 आणि 3 मध्ये ही घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी कारागृह कर्मचारी संदीप आनंदराव बोराटे (वय 45, रा. जेल वसाहत, सातारा) यांनी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिलीय.

कारागृहात गांजा सापडल्याने एकच खळबळ : सातारा शहर पोलीस ठाण्यात संकेत अनंत तारू याच्या विरोधात गुंगीकारक औषधी द्रव्य आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम 1985 मधील कलम 8(क) सह 27 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. दरम्यान, कारागृहात गांजा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हा गांजा कारागृहात कसा आला, याचा तपास हवालदार इंगवले करीत आहेत.

मोबाईलचा वापर करत असल्याची धक्कादायक बाब : सातारा जिल्हा कारागृहात यापूर्वी कैद्यांनी मोबाईल बाळगल्याची घटना देखील 2022 मध्ये उघडकीस आली होती. भेटायला येणाऱ्यांना कारागृहाच्या बाहेरील भिंतीवरून मोबाईल आत टाकायला सांगून कैदी त्या मोबाईलचा वापर करत असल्याची धक्कादायक बाब त्यावेळी तपासात समोर आली होती. मोबाईल प्रकरणात कैद्यांवर गुन्हेही दाखल झाले होते. तुरुंगाच्या सुरक्षेला भेदून मोबाईल, अंमली पदार्थ तसेच अन्य वस्तू आत कशा पोहोचतात, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी कारागृह अधीक्षक निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.

