'आपलं घर' पोरकं : ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी पन्नालाल सुराणा यांचं निधन

ज्येष्ठ समाजवादी नेते, विचारवंत साथी पन्नालाल सुराणा यांचं मंगळवारी रात्री निधन झालं. त्यांचं पार्थिव सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात देहदानासाठी आणण्यात आलं.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 6:14 PM IST

1 Min Read
सोलापूर : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा (वय 93) यांचं मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजता राहत्या घरी नळदुर्ग (जि. धाराशिव) इथं निधन झालं. त्यांच्या पश्चात मुलगा प्रभास आणि कन्या आरती असा परिवार आहे. साथी पन्नालाल सुराणा हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीचे. शाळेत असताना ते राष्ट्र सेवादलात दाखल झाले. पुढं तरुणपणी त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या बिहारमधील सोखादेवरा इथल्या सर्वोदय आश्रमात राहून भूदान चळवळीत भाग घेतला. समाज प्रबोधन संस्थेचे सचिव म्हणून आणि समाजवादी पक्षाच्या राज्य शाखेचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम बघितलं. समाजवादी विचारवंताचं निधन झाल्यानं सोलापूरकरांचं मोठं राजकीय नुकसान झालं आहे.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा (ETV Bharat Reporter)

आणीबाणीच्या काळात होते भूमिगत : महाविद्यालयीन शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारिता केली. मराठवाडा दैनिकाचे ते संपादक होते. साथी सुराणा यांचा व्यासंग दांडगा होता. शिक्षण, शेती, बेरोजगारी या विषयावर त्यांनी विपुल लेखन केलं. त्यांनी राजकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक विषयांवर चाळीस पुस्तकं लिहिली आहेत. दुष्काळ निवारण, निर्मूलन, शेतकरी-शेतमजुरांच्या हक्कासाठी त्यांनी आंदोलनं केली आहेत. आणीबाणीच्या काळात ते भूमिगत होते. त्यानंतर त्यांना अटक झाली होती. भूमिमुक्ती आंदोलनात त्यांना चार वेळा तुरुंगवास झाला. लातूर भूकंपात निराधार झालेल्या मुलांसाठी त्यांनी 'आपलं घर' ही शाळा सुरू केली. पर्यावरण आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रातही त्यांनी उल्लेखनीय काम केलेलं आहे.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा (ETV Bharat Reporter)

साथी सुराणा यांनी लढवली सोलापूरची निवडणूक : साथी पन्नालाल सुराणा यांचं पत्नी डॉ वीणा यांच्या समवेत बिहारमध्येच वास्तव्य होतं. त्यानंतर समाजवादी पक्षात त्यांनी काम केलं. जनता पक्षाचेही ते नंतर प्रदेश सचिव होते. बार्शी इथली विधानसभा निवडणूक आणि सोलापूरची लोकसभा निवडणूक त्यांनी लढविली होती. साथी पन्नालाल सुराणा यांचं 'आपलं घर' इथं निधन झाल्यानंतर मंगळवारी रात्री 11.30 वाजता त्यांचं पार्थिव सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयास देहदानासाठी आणलं. बुधवारी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचं देहदान करण्यात येणार आहे.

संपादकांची शिफारस

