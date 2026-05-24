'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा पाठिंबा, म्हणाले. 'युवा शक्तीकडं दुर्लक्ष...'

फाईल फोटो - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 7:00 PM IST

अहिल्यानगर - 'कॉक्रोच जनता पार्टी' या सोशल मीडियावरील मोहिमेवरुन सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करोडो लोक या मोहिमेशी जोडले गेले आहेत. मराठमोळा अभिजित दिपके यानं 'कॉक्रोच जनता पार्टी' ही सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली. यावरुन राजकारणही तापलं आहे. दरम्यान, या मोहिमेवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

युवकांना प्रोत्साहन द्या - युवा शक्ती ही राष्ट्र शक्ती आहे. याला दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, असं मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं. ते राळेगणसिद्धीमध्ये बोलत होते. युवकांना प्रोत्साहन देण्याचं आवाहनही अण्णा हजारे यांनी सरकारला केलं आहे.

झुरळ पार्टीच्या मागे तरुण उभा राहिला - गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'वर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील आपलं मत व्यक्त केलं आहे. माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले, "झुरळ जरी म्हणाले तरी त्या पार्टीच्या पाठीमागे तरुण उभे राहिलेत, मग हे समजून घेतलं पाहिजे की झुरळ म्हणण्याचा उद्देश काय होता? त्याचं नाव जरी योग्य वाटत नसेल तरी झुरळ पार्टीच्या मागे तरुण उभा राहिला आहे, हे महत्त्वाचं आहे."

