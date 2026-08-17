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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक केशवराव नांदेडकर यांचं पुण्यात निधन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक म्हणून केशवराव नांदेडकर यांची ओळख होती. पूर्वांचल भागात त्यांनी अनेक वर्षे प्रचारक म्हणून कार्य केलं.

RSS Pracharak Keshavrao Nandedkar passes away
केशवराव नांदेडकर यांचे पुण्यात निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:45 PM IST

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पुणे : पुणे शहरातील सिंहगड रोड परिसरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक तसेच स्टेट बँक वर्कर्स ऑर्गनायझेशनचे नेते केशवराव नांदेडकर (वय ७९) यांचे अल्पशा आजारानं आज (17 ऑगस्ट) एका खासगी रुग्णालयात निधन झालं. नांदेडकर यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी, जावई, सून आणि नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी व अधिकारी तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Keshavrao Nandedkar passes away in Pune
Keshavrao Nandedkar passes away in Pune (Keshavrao Nandedkar passes away in Pune)

पूर्वांचल भागात त्यांनी अनेक वर्षे प्रचारक म्हणून कार्य केलं: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक म्हणून केशवराव नांदेडकर यांची ओळख होती. पूर्वांचल भागात त्यांनी अनेक वर्षे प्रचारक म्हणून कार्य केलं. भारतीय मजदूर संघ आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्सशी संलग्न असलेल्या स्टेट बँक वर्कर्स ऑर्गनायझेशनचे ते संस्थापक सदस्य होते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथे कार्यरत असताना भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न स्टेट बँक वर्कर्स ऑर्गनायझेशनचं काम सुरू करण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. बँक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रदीर्घ लढा देत त्यांनी संघटनेचं भक्कम कार्य उभं केलं.

संघाच्या कार्यासाठी त्यांनी 2001 मध्ये स्वेच्छावृत्ती : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यासाठी त्यांनी 2001 मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर 5 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी पत्नीसह पूर्वोत्तर भारतातील सेवा कार्यात सहभाग घेतला. आणीबाणीविरोधी सत्याग्रहातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. मूळचे धुळे येथील नांदेडकर यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 36 वर्षे सेवा केली. त्यानंतर होशंगाबाद इथं संघ प्रचारक म्हणून कार्य केलं. मिझोरममध्ये संघ प्रचारक म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे नॅशनल मेडिकोस ऑर्गनायझेशनची जबाबदारी होती. तसेच त्यांनी देवगिरी प्रांताचे प्रांत प्रचार प्रमुख आणि त्यापूर्वी संघाचे धुळे जिल्हा कार्यवाह म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. पूर्वांचलमधील कार्यकाळात त्यांच्या पत्नीही त्यांच्यासोबत सेवा कार्यात सहभागी होत असत.

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TAGGED:

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KESHAVRAO NANDEDKAR PASSES AWAY

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