पुण्यात अल्पवयीन आरोपीची धिंड काढणं पडलं महाग! मानवाधिकार आयोगाच्या दणक्यानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची उचलबांगडी
पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आरोपीची सार्वजनिक धिंड काढली. याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली.
Published : August 6, 2026 at 6:10 PM IST
पुणे : पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अल्पवयीन गुन्हेगाराची सार्वजनिक धिंड काढल्याचं प्रकरण वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या अंगाशी आलं आहे. या वादग्रस्त घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर राज्य मानवाधिकार आयोगानं त्याची गंभीर दखल घेतली. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासकीय पातळीवर मोठी हालचाल करत भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची तातडीनं विशेष शाखेत (Special Branch) बदली करण्यात आली आहे. ही बदली केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, थेट कारवाईच्या स्वरूपात असल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : काही दिवसांपूर्वी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका गंभीर गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपीला पोलिसांनी सार्वजनिक रस्त्यावरून चालवत नेलं होतं. यावेळी त्याची एकप्रकारे धिंड काढण्यात आली. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. कायद्यानुसार अल्पवयीन आरोपींची ओळख आणि मानवाधिकार जपण्याचे कडक नियम आहे. असं असताना पोलिसांनी केलेल्या या कृत्याबद्दल सुजाण नागरिकांनी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
राज्य मानवाधिकार आयोगाची कडक पावलं : हे प्रकरण उजेडात येताच राज्य मानवाधिकार आयोगानं (SHRC) थेट हस्तक्षेप केला. आयोगानं पुण्याचे पोलीस आयुक्त, संबंधित पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एवढंच नाही, तर मानवाधिकार आयोगाच्या एका विशेष पथकानं थेट भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याला भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेवर सखोल चौकशी केली. या चौकशीनंतर पोलीस प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली. अखेर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची तडकाफडकी तिथून उचलबांगडी करण्यात आली. या संवेदनशील प्रकरणात आता मानवाधिकार आयोग अंतिम अहवालानंतर संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर आणखी काय कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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