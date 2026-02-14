ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांच्यावर उपचार करुन ते आता बरे झाले आहेत. ते काही दिवस पुण्यात राहतील.
Published : February 14, 2026 at 1:30 PM IST
पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे त्यांना तातडीनं पाच दिवसांपूर्वी बारामतीहून पुण्याच्या रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्यांना तत्काळ पुण्यातील रुबी हॉल केलेली येथे ऍडमिट करण्यात आलं. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना ५ दिवसांनी डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
याबाबतचे प्रमुख डॉ परवेज ग्रँट म्हणाले की, आज आम्हाला आनंद होत आहे. पवार साहेब यांची तब्येत चांगली आहे आणि आज त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येत आहे. पवार साहेबांना छातीचं इन्फेक्शन झालं होतं आणि त्यांच्यावर उपचार पूर्ण झाले असून त्यांना घरी जाऊन आराम करावा असा सल्ला देण्यात आला आहे. चार-पाच दिवस घरीच आराम करा आणि पुण्यामध्येच आराम करा असं त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. शरद पवार पूर्ण चांगले झाले आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना अँटिबायोटिक्स देत त्यांची फिजिओथेरपी देखील सुरू करण्यात आली होती आणि एक ते दोन दिवस अँटिबायटिक्स देण्यात आले, त्यांच्या तब्येतीमध्ये बरीच सुधारणा झाली असून आज त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. छातीत थोडं इन्फेक्शन झालं होतं. लोकांच्या संपर्कात आल्यानं त्यांना इन्फेक्शन झालं होतं आणि आत्ता ते ठीक असून रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यावर पुण्यातील मोदीबाग येथे पवार दोन ते तीन दिवस आराम करणार आहेत.
रुग्णालयात असताना त्यांच्यासोबत कन्या खासदार सुप्रिया सुळे या होत्या. पक्षातील नेते मंडळी तसंच इतर पक्षातील नेते त्यांना भेटण्यासाठी येत होते. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रूबी हॉल क्लिनिकच्या मेडिकल स्टाफचे आभार मानले.
