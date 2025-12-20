ETV Bharat / state

माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी, ज्येष्ठ नेत्या डॉ शालिनीताई पाटील यांचे निधन, उद्या अंत्यसंस्कार

साताऱ्यातील कोरेगावच्या माजी आमदार, ज्येष्ठ नेत्या डॉ. शालिनीताई पाटील यांचं शनिवारी मुंबईतील निवासस्थानी अल्पशा आजारानं निधन झालं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 8:15 PM IST

सातारा - माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी, माजी महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्या डॉ. शालिनीताई पाटील यांचं अल्पशा आजारानं वयाच्या 94व्या वर्षी शनिवारी दुपारी माहीम (मुंबई) येथील निवासस्थानी निधन झालं. सांगली जिल्हा लोकल बोर्डाच्या अध्यक्ष, कोरेगावच्या आमदार ते राज्याच्या महसूल मंत्री, अशी त्यांची राजकीय कारकीर्द राहिली.



सांगली जिल्हा लोकल बोर्डाच्या अध्यक्षपदापासून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्यांनी शिवाजी विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी घेतली. सांगली जिल्हा परिषदेच्या त्या सदस्या म्हणून निवडून आल्या. काँग्रेस महिला फ्रंटच्या अध्यक्षा आणि वसंतदादांच्या त्या सेक्रेटरी बनल्या. 1971 ला त्यांनी लक्ष्मी सहकारी बँक या देशातील पहिल्या महिला सहकारी बँकेची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी राज्यभर दौरा करत राजमाता जिजाऊंच्या जीवन चरित्रावर संशोधन अभ्यास आणि लेखन केलं होतं.



डॉक्टर शालिनीताई पाटील या 1980 मध्ये सांगली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत आमदार झाल्या. त्यावेळच्या मंत्रिमंडळात त्या महसूल आणि पुनर्वसन मंत्री झाल्या. १९८३ साली त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन वसंतदादांसाठी जागा रिक्त केली आणि सांगली लोकसभा मतदारसंघातून त्या खासदार झाल्या. शालिनीताई पाटील या १९८५ मध्ये काही काळ सातारा जिल्ह्यातील पाडळी स्टेशन या मूळगावी वास्तव्यास होत्या. त्याच दरम्यान, चिमणगावच्या माळावर श्री जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. कारखान्यासाठी परवाना मिळवताना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. तेव्हापासून त्यांच्यातील लढवय्या बाण्याची प्रचिती सर्वांना आली.



आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवार यांना न जुमानता त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे शालिनीताई आणि शरद पवार यांच्यातील संघर्ष महाराष्ट्राला पाहायला मिळाला. त्या संघर्षातूनच शालिनीताईंनी 'क्रांतिसेना' पक्षाची स्थापना करत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची भूमिका घेतली. शालिनीताई आपल्या परखड भूमिकेसाठी परिचित होत्या. जरंडेश्वर कारखाना लिलाव प्रकरणी त्यांनी ताकदीनं न्यायालयीन लढाई लढली होती. त्या संदर्भातील त्यांच्या टीका गाजल्या होत्या.



गेल्या काही वर्षांपासून त्या मुंबईतील माहीममध्ये आपल्या निवासस्थानी राहात होत्या. शालिनीताईंच्या निधनानंतर राजकीय वर्तुळात शोक व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, सून, दोन मुली, जावई, नातवंडे, असा परिवार आहे. रविवारी (२१ डिसेंबर) सकाळी ११:३० वाजता मौजे पाडळी स्टे. (सातारा रोड), ता. कोरेगाव येथील स्मशानभूमीमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय एकमत अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शालीनीताई पाटील यांना आदरांजली वाहिली आहे. ते एक्स वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, "राज्याच्या माजी कॅबिनेट मंत्री, माजी खासदार बॅरिस्टर शालिनीताई पाटील ह्यांच्या निधनाचं वृत्त दुःखद आहे. त्या आपली मतं मांडताना कधीही कचरत नसत. जितक्या जाहीरपणे त्या माझ्यावर टीका करत तितक्याच खुलेपणाने "शरदचं नेतृत्व मान्य करा." हा वसंतदादांचा संदेश शालिनीताई निसंकोचपणे सहकाऱ्यांपर्यंत पोहचवत. एक स्पष्टवक्त्या, कायद्याच्या अभ्यासक, माजी मंत्री अशा बॅरिस्टर शालिनीताई पाटील ह्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो."

"स्व. वसंतदादा पाटील यांना आयुष्यभर खंबीर साथ देत शालिनीताईंनी सामाजिक व सार्वजनिक जीवनात मोलाचं योगदान दिलं. पाटील कुटुंबियांना या दुःखातून सावरण्याची शक्ती मिळो. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो." या शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

