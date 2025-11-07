पत्रकार अय्यूब राणा यांना धमकी : संदेश देण्याअगोदर केले व्हिडिओ कॉल, सायबर सेलनं सुरू केला तपास
पत्रकार अय्यूब राणा यांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण सायबर सेलकडं वर्ग केलं आहे.
Published : November 7, 2025 at 4:25 PM IST
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील, प्रसिद्ध शोध पत्रकार आणि स्तंभलेखिका राणा अय्युब यांना एका अज्ञात आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ही धमकी व्हाट्सअॅपवर मिळाली असून, ज्या नंबरवरुन धमकी मिळाली आहे, त्याच्या डीपीवर गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याचा फोटो दिसत होता, अशी माहिती अय्यूब राणा यांनी पोलिसांना दिली आहे. अय्यूब राणा या नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरातील सेक्टर 14 इथं राहत आहेत. त्यांनी या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी दखल घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे हा संदेश पाठवल्यानंतर धमकी देणाऱ्यानं राणा यांना रायफलचे बंदुकीचे व्हिडिओ देखील पाठवले.
धमकीचे कॉल आणि संदेश : पत्रकार अय्यूब राणा या कोपरखैरणे इथल्या सेक्टर 14 मध्ये राहतात. 2 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 7:30 च्या सुमारास त्या क्रिकेटची मॅच पाहत होत्या, तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून अय्यूब राणा यांना सतत व्हाट्सअॅपवरून व्हिडिओ कॉल येऊ लागले. त्यांनी या कॉलकडं दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कॉल करणाऱ्या व्यक्तीनं अय्यूब यांना धमकीचा संदेश पाठवला आणि मारण्याची धमकी दिली.
काय होते त्या धमकीच्या संदेशात : अय्यूब राणा यांना व्हॉट्सअॅपवरून प्राप्त झालेल्या धमकीच्या संदेशात 1984 च्या शीख दंगली आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे समर्थन करणारे लेख लिहा, ज्यांनी इंदिरा गांधी यांना मारलं त्यांच्याबद्दल चांगलं लिहा. जर इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे समर्थन करणारे लेख लिहिण्यास नकार दिला, तर नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी तुमच्या घरी गोळीबार करणारे शुटर पाठवले जातील, असं लिहिलं होतं. विशेष म्हणजे अयुब राणा यांच्या घराचा पत्ता देखील या धमकीमध्ये लिहिला गेला होता. त्याचबरोबर अय्यूब राणा यांचे वडील आजमगड इथं लग्नासाठी गेले आहेत. त्या जागेचे नाव देखील लिहून त्यांना देखील मारून टाकू असं धमकीच्या संदेशात लिहिलं. योगी आणि त्याचे पोलीस देखील काही करू शकणार नाही, असं देखील या संदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. खाली हॅरी किलर असं नाव लिहिलं होतं.
कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : "या घटनेनंतर अय्यूब राणा यांनी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांना कळवलं. त्यानंतर कोपरखैरणे पोलीस स्टेशनमध्ये एक अदखलपात्र (एनसी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपासासाठी हे प्रकरण सायबर सेलकडं पाठवण्यात आलं आहे. पोलिसांनी या आंतरराष्ट्रीय नंबरची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून आयपी ऍड्रेसवर लोकेशन शोधण्याचं काम सुरू आहे. राणा यांना मिळालेला धमकीचा कॉल हा इंटरनॅशनल कॉल असल्यामुळे त्याचा सखोल तपास सुरू आहे," असं कोपरखैरणे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गवळी यांनी सांगितलं.
