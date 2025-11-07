ETV Bharat / state

पत्रकार अय्यूब राणा यांना धमकी : संदेश देण्याअगोदर केले व्हिडिओ कॉल, सायबर सेलनं सुरू केला तपास

पत्रकार अय्यूब राणा यांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण सायबर सेलकडं वर्ग केलं आहे.

AYYUB RANA RECEIVES DEATH THREAT
पत्रकार अय्यूब राणा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील, प्रसिद्ध शोध पत्रकार आणि स्तंभलेखिका राणा अय्युब यांना एका अज्ञात आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ही धमकी व्हाट्सअॅपवर मिळाली असून, ज्या नंबरवरुन धमकी मिळाली आहे, त्याच्या डीपीवर गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याचा फोटो दिसत होता, अशी माहिती अय्यूब राणा यांनी पोलिसांना दिली आहे. अय्यूब राणा या नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरातील सेक्टर 14 इथं राहत आहेत. त्यांनी या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी दखल घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे हा संदेश पाठवल्यानंतर धमकी देणाऱ्यानं राणा यांना रायफलचे बंदुकीचे व्हिडिओ देखील पाठवले.

Ayyub Rana Receives Death Threat
पत्रकार अय्यूब राणा (ETV Bharat Reporter)

धमकीचे कॉल आणि संदेश : पत्रकार अय्यूब राणा या कोपरखैरणे इथल्या सेक्टर 14 मध्ये राहतात. 2 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 7:30 च्या सुमारास त्या क्रिकेटची मॅच पाहत होत्या, तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून अय्यूब राणा यांना सतत व्हाट्सअॅपवरून व्हिडिओ कॉल येऊ लागले. त्यांनी या कॉलकडं दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कॉल करणाऱ्या व्यक्तीनं अय्यूब यांना धमकीचा संदेश पाठवला आणि मारण्याची धमकी दिली.

Ayyub Rana Receives Death Threat
पत्रकार अय्यूब राणा (ETV Bharat Reporter)

काय होते त्या धमकीच्या संदेशात : अय्यूब राणा यांना व्हॉट्सअॅपवरून प्राप्त झालेल्या धमकीच्या संदेशात 1984 च्या शीख दंगली आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे समर्थन करणारे लेख लिहा, ज्यांनी इंदिरा गांधी यांना मारलं त्यांच्याबद्दल चांगलं लिहा. जर इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे समर्थन करणारे लेख लिहिण्यास नकार दिला, तर नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी तुमच्या घरी गोळीबार करणारे शुटर पाठवले जातील, असं लिहिलं होतं. विशेष म्हणजे अयुब राणा यांच्या घराचा पत्ता देखील या धमकीमध्ये लिहिला गेला होता. त्याचबरोबर अय्यूब राणा यांचे वडील आजमगड इथं लग्नासाठी गेले आहेत. त्या जागेचे नाव देखील लिहून त्यांना देखील मारून टाकू असं धमकीच्या संदेशात लिहिलं. योगी आणि त्याचे पोलीस देखील काही करू शकणार नाही, असं देखील या संदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. खाली हॅरी किलर असं नाव लिहिलं होतं.

कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : "या घटनेनंतर अय्यूब राणा यांनी नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांना कळवलं. त्यानंतर कोपरखैरणे पोलीस स्टेशनमध्ये एक अदखलपात्र (एनसी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपासासाठी हे प्रकरण सायबर सेलकडं पाठवण्यात आलं आहे. पोलिसांनी या आंतरराष्ट्रीय नंबरची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून आयपी ऍड्रेसवर लोकेशन शोधण्याचं काम सुरू आहे. राणा यांना मिळालेला धमकीचा कॉल हा इंटरनॅशनल कॉल असल्यामुळे त्याचा सखोल तपास सुरू आहे," असं कोपरखैरणे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गवळी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर तिसऱ्यांदा अंदाधुंद गोळीबार, बिश्नोई टोळीनं घेतली जबाबदारी...
  2. सेलिब्रेटी टार्गेटवर?; मुंबई पोलिसांनी ठोकल्या लॉरेन्स बिश्नोईच्या 5 शार्प शूटरला बेड्या, 7 पिस्तूल 21 काडतुसं जप्त
  3. लॉरेन्स बिश्नोई गॅंगचा गँगस्टर मेंबर भूपेंद्र सिंगला अटक, यवतमाळ पोलिसांची कामगिरी

TAGGED:

FIR REGISTERED IN NAVI MUMBAI
AYYUB RANA DEATH THREAT CASE
पत्रकार अय्यूब राणा यांना धमकी
पत्रकार अय्यूब राणा
AYYUB RANA RECEIVES DEATH THREAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.