ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांचे निधन; अकाली एक्झिटमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात शोककळा

ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांचं निधन झालं आहे. ते 68 वर्षांचे होते.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 10:44 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतलं एक महत्त्वाचं नाव असलेले ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांचं शनिवारी (2 मे) रात्री निधन झालं. ते 68 वर्षांचे होते. विशेष म्हणजे आज, रविवारी (3 मे) त्यांचा 70 वा वाढदिवस असता.

निलंगेकरांना द्यावा लागला होता राजीनामा : अभय मोकाशी यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्य करत आपला ठसा उमटवला. त्यांनी मिड डे आणि इंडियन एक्सप्रेस अशा नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये राजकीय संपादक म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या प्रभावी पत्रकारितेमुळे अनेक महत्त्वाचे राजकीय घडामोडी समोर आल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या मुलीच्या गुणांमध्ये झालेल्या कथित हेराफेरीचा मुद्दा सर्वप्रथम मोकाशी यांनी उघडकीस आणला होता. या प्रकरणानंतर निलंगेकरांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तसेच, त्यांच्या पुढील पत्रकारितेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे एका राज्यपालांनाही राजीनामा द्यावा लागल्याची नोंद आहे. त्यांच्या निधनानं पत्रकारितेच्या क्षेत्रात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

किटनी घोटाळा उघडकीस आणला : 1990 च्या दशकात अभय मोकाशी यांनी मिड डे मध्ये असताना किडनी घोटाळा उघडकीस आणला होता. या प्रकरणात डॉ. संतोष राऊत आणि डॉ. संतोष कुमार यांची नावं समोर आली होती. त्यांच्या निडर पत्रकारितेमुळे हे प्रकरण मोठ्या चर्चेत आलं होतं.

राजकीय पत्रकारितेतही त्यांनीा वेगळा ठसा उमटवला होता. शिवसेना पक्षाच्या विस्ताराच्या काळात, विशेषतः 1980 च्या दशकात महाड येथील अधिवेशनानंतर मुंबई-ठाण्याबाहेर पक्षाच्या विस्ताराचा प्रवास त्यांनी जवळून पाहिला आणि त्याचे साक्षीदार म्हणून ते ओळखले जायचे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. त्यांच्या निधनानं पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात असून, एक अनुभवी मार्गदर्शक आणि सहकारी हरपल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

